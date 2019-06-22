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البرلمان: حفل افتتاح كأس أفريقيا يؤكد قدرة المصريين على تحقيق المستحيل

السبت، 22 يونيو 2019 12:27 ص
البرلمان: حفل افتتاح كأس أفريقيا يؤكد قدرة المصريين على تحقيق المستحيل مجلس النواب
كتبت نورا فخرى

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أكد الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب ووكيل لجنة القيم بالبرلمان، أن الحفل المبهر الذى نظمته مصر  خلال افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية، والذى كان تاريخيا ومبهرا للعالم يؤكد ان المصريين لديهم القدرة بقيادة الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى على تحقيق المستحيل ، خصوصا فى ظل خوض تحدى تنظيم البطولة فى وقت قصير.

ووجه حسب الله فى بيان له أصدره منذ قليل تحية قلبية لكل يد مصرية شريفة انجزت بكل كفاءة ومهنية وحرفية جميع المشروعات الكبيرة الخاصة بإقامة هذه البطولة الكبرى فى وقت قياسى وغير مسبوق وهو مدة 6 اشهر فقط فى حين كانت هذه المشروعات تحتاج الى سنوات . 

كما وجه حسب الله التحية والتقدير لجماهير كرة القدم سواء الذين تواجدوا بالمدرجات  أو خارجها على تشجيعهم المشرف والذى يؤكد للعالم كله عظمة المصريين، بالاضافة إلي التحية القلبية لنجوم المنتخب الوطنى لكرة القدم الذين اسعدوا الشعب المصرى كله بفوزهم المستحق على زيمبابوي فى مباراة الافتتاح.

وقال حسب الله إن نجوم الفراعنة كانوا على مستوى المسئولية طوال المباراة واثبتوا للمصريين انهم قادرون على المنافسةعلى البطولة مع تطور مستوى الأداء مع مرور المباريات  وأنهم لاهدف لهم سوى إسعاد الجماهير المصرية .

 


الامم الافريقية

كأس افريقيا

مجلس النواب

صلاح حسب الله

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