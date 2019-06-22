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البترول: إنبى تفوز بمشروع بترولى جديد فى السعودية

السبت، 22 يونيو 2019 10:25 ص
البترول: إنبى تفوز بمشروع بترولى جديد فى السعودية ناقلة نفط
كتبت - مروة الغول

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أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن فوز شركات البترول المصرية بعقود جديدة خارج مصر يأتي في اطار الرؤية الاستراتيجية للوزارة  للتوسع في حجم أعمال شركاتها في الخارج استثماراً لما تمتلكه من خبرات عالمية وكوادر بشرية متميزة و كفاءة أداء وتوافر سابقة أعمال قوية لديها في تنفيذ المشروعات داخلياً وخارجياً بأعلى معايير الجودة وفى توقيتات زمنية قياسية.
 
وأضافت الوزارة، أن استثمار إمكانيات الشركات المصرية في المشروعات الخارجية يسهم في تحقيق أعلى قيمة مضافة للاقتصاد القومى وتدعيم سجلها المشرف في تنفيذ المشروعات على مدار الفترات الماضية بما يؤهلها لاستمرار التواجد بقوة والفوز بمزيد من المشروعات.
 
وأوضح التقرير الذى تلقته الوزارة من رئيس شركة إنبى المهندس علاء حجازى عن فوز الشركة بمناقصة عالمية كبرى لتنفيذ مشروع بترولى جديد في المملكة العربية السعودية لمعالجة الزيت الخام لزيادة معدلات الإنتاج بقيمة تتجاوز نصف مليار دولار بعد منافسة مع عدد من الشركات السعودية والعالمية، أسفرت عن اختيار العرض المقدم من شركة إنبى كمقاول عام للمشروع بنظام تسليم مفتاح ، ويشمل نطاق أعمال انبى في المشروع التصميمات الأساسية والتفصيلية وشراء المهمات وأعمال التنفيذ وتجارب ما قبل التشغيل والمعاونة في التشغيل ، وبفوز شركة انبى بالمشروع سيصل اجمالى حجم اعمالها في تنفيذ المشروعات البترولية في السعودية الى أكثر من 25 .1 مليار دولار.
 
ولا شك أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية جديدة لإنبى من حيث الحجم والتقنيات الفنية التي سيتم تنفيذ المشروع بها لينضم لقاطرة المشروعات البترولية في السعودية التي نفذتها الأيادى البترولية المصرية بمعايير عالمية.

مصر

البترول

الاستثنار الخارجي

المملكة العربية السعودية

الزيت الخام

معدلاتىالانتاج

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