البابا تواضروس يعزى كنيسة مارجرجس عين شمس فى وفاة راعيها والجنازة اليوم

تقدم قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالعزاء لمجمع كهنة كنائس قطاع عين شمس والمطرية، فى وفاة الأب القس صموئيل وليم كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بعين شمس.

كان القس صموئيل وليم كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بعين شمس، بالقاهرة قد توفى أمس عن عمر قارب الـ 66 سنة، بعد أن خدم الكنيسة أكثر من 13 سنة، وستصلى صلوات تجنيزه ظهر اليوم بكنيسته.

كانت الكنيسة قد وضعت جثمان الكاهن المتوفى مسجى بساحتها لتتاح فرصة لأبنائه ومحبيه لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة، حتى موعد بدء الجنازة، والمقرر فى الثانية عشر ظهرًا.