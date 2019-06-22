الاتحاد للطيران تعلق عملياتها عبر مجال الجو الإيرانى فوق مضيق هرمز وخليج عمان

دبى (رويترز)

قالت متحدثة باسم الاتحاد للطيران، اليوم السبت، إن الشركة علقت عملياتها عبر المجال الجوى الإيرانى فوق مضيق هرمز وخليج عمان.

وأضافت أن رحلات الشركة ستستخدم مسارات جوية بديلة فى عدد من وجهاتها من وإلى أبو ظبى حتى إشعار آخر.