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الإمارات وكوريا الجنوبية توقعان اتفاقية لحماية الملكية الفكرية وبراءات الاختراع

السبت، 22 يونيو 2019 05:00 م
الإمارات وكوريا الجنوبية توقعان اتفاقية لحماية الملكية الفكرية وبراءات الاختراع براءة اختراع
أ ش أ

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وقعت وزارة الاقتصاد الإماراتية، اليوم السبت، اتفاقية بشأن التكليف بالفحص الموضوعي لبراءات الاختراع بالإمارات مع كوريا الجنوبية ممثلة في المكتب الكوري للملكية الفكرية ومركز تعزيز معلومات براءة الاختراع، وذلك خلال الزيارة التي قام بها وفد اقتصادي إماراتي إلى العاصمة سول.

 

وأوضحت وكالة الأنباء الإماراتية، أن الاتفاقية تهدف إلى تكليف مركز تعزيز معلومات براءات الاختراع الكوري "PIPC" بإجراء الفحص الموضوعي لطلبات براءات الاختراع داخل دولة الإمارات، وتحويل رسوم فحص الطلبات مباشرة إلى المركز، كما سيعمل المكتب الكوري للملكية الفكرية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد على تعزيز الوعي بالملكية الفكرية داخل الدولة من خلال إنشاء منظومة حديثة للملكية الفكرية وتدريب وتأهيل للكوادر الوطنية فضلا عن تنظيم المحاضرات والورش التوعوية.

 

ويعد توقيع الاتفاقية استكمالا للتعاون القائم بين وزارة الاقتصاد والمكتب الكوري للملكية الفكرية الرامي إلى تعزيز مستوى الوعي بالملكية الفكرية في المجالات ذات الاهتمام المشترك وإجراء فحوصات موضوعية على نحو مسبق لطلبات الحصول على براءات الاختراع في دولة الإمارات.

 


الامارات

كوريا

كورا الجنوبية

براءة اختراع

الملكية الفكرية

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