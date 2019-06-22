الإفتاء: يجوز رفع الأيدى بالدعاء فى جلسة الاستراحة بخطبة الجمعة

كتب على عبد الرحمن

بثت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مقطع فيديو للرد على استفسار أحد المتابعين حول إجازة رفع اليدين بالدعاء فى بعد الخطبة الأولى يوم الجمعة "الجلسة بين الخطبتين" حتى بدء الخطيب.

وقال الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه من المعروف أن يوم الجمعة فيه ساعة إجابة ونرجو الله تعالى أن تكون هذه الساعة فى وقت خطبة الجمعة، مؤكدًا أنه لا مانع من رفع اليدين بالدعاء فى جلسة الاستراحة بين الخطبتين.

وفى سياق متصل كانت دار الإفتاء قد أكدت أنه يجوز قراءة المقرئ للقرآن يوم الجمعة قبل الخطبة، ولا يعد هذا من الابتداع شرعًا، لأن قراءة المقرئ للقرآن يوم الجمعة واستماع الناس له هو من الاجتماع المحمود شرعًا للذكر وقراءة القرآن"، مؤكدة أن القارئ والمستمع داخلان بذلك فى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "ما اجتَمَعَ قَومٌ في بَيتٍ مِن بُيوتِ الله يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ ويَتَدَارَسُونَهُ بَينَهُمْ، إِلَّا نَزَلَت عَلَيهِم السَّكِينَةُ وغَشِيَتهُم الرَّحمَةُ، وحفَّتهُم المَلَائِكَةُ، وذَكَرهُمُ اللهُ فيمَن عِندَه" رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.