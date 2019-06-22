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الأمين العام لربطة العالم الإسلامى يبحث مع سفير النمسا بالسعودية التوعية بخطورة خطاب التطرف والكراهية

السبت، 22 يونيو 2019 07:17 م
الأمين العام لربطة العالم الإسلامى يبحث مع سفير النمسا بالسعودية التوعية بخطورة خطاب التطرف والكراهية الأمين العام لربطة العالم الإسلامىيستقبل سفير النمسا بالسعودية
كتب إسماعيل رفعت

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استقبل الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامىفى مكتبه بالرياض سفير جمهورية النمسا لدى المملكة العربية السعودية السيد جورج بوستنجر.

 

وتناول اللقاء مناقشة أهمية الإفادة من المشتركات الإنسانية لتعزيز قيم الوئام بين الأمم والشعوب، وتفهم طبيعة التنوع الحضاري.

 

وثمن السفير النمساوي جهود الرابطة في ترسيخ قيم التسامح والوئام بين أتباع الأديان والثقافات، ودعا الرابطة لمواصلة مساهمتها في التوعية بخطورة أفكار التطرف وخطاب الكراهية بما عُرِف عن الرابطة من ثقة وقبولٍ لدى الشعوب الإسلامية وحضور عالمي كبير.


رابطة العالم السلامي

العالم الاسلامى

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