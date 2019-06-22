الأبنية التعليمية بالأقصر تسلم مدرستى الرزيقات بحرى والأقالته بعد تطويرهما.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

انتهت هيئة الأبنية التعليمية بمحافظة الأقصر، خلال اليومين الماضيين، من أعمال تطوير وتسليم مدرستين جديدتين لمديرية التربية والتعليم لعودة الطلاب إليهما مع دخول الموسم الدراسى الجديد، حيث تم إجراء أعمال إحلال وتجديد مبانى المدرستين، وذلك تحت قيادة مدير عام المنطقة هيئة الأبنية التعليمية بالأقصر المهندس أحمد النوبى، وبرئاسة رئيس لجنه الاستلام المهندس إسلام الدهرين.

وقال أحمد النوبى مصطفى، مدير منطقة الأقصر للأبنية التعليمية، إن أعمال التسليم شملت مدرسة الرزيقات بحرى الابتدائية بمدينة أرمنت، ومدرسة الأقالته الابتدائية بمدينة القرنة، حيث استغرقت عملية الإحلال والتجديد للمدرستين عدة شهور، وذلك بعد نقل التلاميذ لمدارس مجاورة خلال عملية التطوير، وذلك بمعرفة لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وتم الانتهاء بالكامل من أعمال الإحلال والتجديد للمدرسة لعودتها فى استقبال التلاميذ بالعام الدراسى الجديد.

وضم وفد أعضاء لجنة الاستلام لتجديد المدرسة كل من المهندسين محمود فراج احمد، وفاتن محمد رضا رئيس القطاع، ومحمود إمام ومحمد أبو الحجاج ويوسف سليمان المهندسون المشرفون على العمل، وعبد الرحمن عبد الوهاب وأحمد عمر سلام ومحمود أحمد محمد مهندسين الكهرباء بالهيئة، وقيادات مجالس أمناء المدرستين، وأعضاء هيئة التدريس.







































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