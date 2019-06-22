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اعرف عقوبة الحصول على مميزات صندوق دعم المرأة دون حق بمشروع القانون الجديد

السبت، 22 يونيو 2019 01:05 ص
اعرف عقوبة الحصول على مميزات صندوق دعم المرأة دون حق بمشروع القانون الجديد لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب
كتب هشام عبد الجليل

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قدم الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، وأكثر من 60 نائباً، مشروع قانون إنشاء صندوق دعم المرأة المصرية، وبدأت اللجنة فى مناقشته خلال اجتماعاتها السابقة، وفيما يلى العقوبات الواردة بمشروع القانون:
 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين مل من تحليل أمام الجهات المختصة بقصد الحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها فى هذا القانون.
 

وتقضى المحكمة برد كافة المزايا المالية أو العينية أو ما يعادل قيمتها المتحصل عليها بالمخالفة لأحكام القانون.
 

ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية الشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة.
 

ويكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.

 


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