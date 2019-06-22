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اعرف رؤساء محاكم الاستئناف الثمانية الجدد بدءا من أول يوليو

السبت، 22 يونيو 2019 01:54 م
اعرف رؤساء محاكم الاستئناف الثمانية الجدد بدءا من أول يوليو محكمة استئناف القاهرة - ارشيفية
كتبت هدى أبو بكر

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يشهد 30 يونيو من كل عام تقاعد عدد من القيادات القضائية لبلوغهم السن القانونية للمعاش، حيث تشهد هذه المناصب تغيرات يعتمدها الرئيس عبدالفتاح السيسى قبل أول يوليو المقبل.

ومن بين هذه التغييرات هى تولى رؤساء جدد لمحاكم الاستئناف الثمانية على مستوى الجمهورية ، بدلا من الحاليين لبوغهم سن التقاعد ، ووفقا للأقديمة المطلقة والتى يتم من خلالها تولى هذه المناصب فإن رؤساء محاكم الاستئناف الجدد الذين من المرجح توليهم مناصبهم بدءا من أول يوليو هم:

تعيين بدرى عبدالفتاح بدرى رئيسا لمحكمة استئناف القاهرة.

تعيين المستشار نابليون حبيب غبريال أبو الخير رئيسا لمحكمة استئناف الإسكندرية.

تعيين المستشار حسنى عبد المولى أبو طالب صالح رئيسا لمحكمة استئناف طنطا حتى 17/7/2019 تاريخ إحالته للمعاش.

تعيين المستشار محمد محمد السيد عبد النبى رئيسا لمحكمة استئناف المنصورة.

تعيين المستشار عيد عبد الغنى سويلم رئيسا لمحكمة استئناف الإسماعيلية.

 تعيين المستشار فرج موسى على رئيسا لمحكمة استئناف بني سويف.

 تعيين المستشار فرج إبراهيم السيد رئيسا لمحكمة استئناف أسيوط.

تعيين المستشار عبده احمد عطية رئيسا لمحكمة استئناف قنا حتى 31/7/2019 تاريخ إحالته للمعاش.


محاكم الاستئناف

محكمة استئناف القاهرة

السن القانونى لتقاعد القضاة

التغييرات القضائية

الرئيس السيسى

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