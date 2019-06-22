اشتباكات عنيفة بين طالبان وداعش فى شرق أفغانستان

كابول /أ ش أ/

أفادت وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية، اليوم السبت، بوقوع اشتباكات عنيفة بين مسلحى حركة طالبان وتنظيم داعش الإرهابى فى إقليم كونار، شرق أفغانستان.

وقال مسؤول حكومى كبير فى كونار إن الاشتباكات جارية الآن فى منطقتى شابا دارا ومانوجى، ولم يكشف المسؤول عن مزيد من التفاصيل بخصوص الاشتباكات أو عدد الخسائر فى صفوف الحركة والتنظيم.

من ناحية أخرى أكد المسؤول أن القوات الأفغانية الخاصة قتلت خمسة قياديين من داعش فى عملية بمنطقة نورجال داخل الإقليم، كما ألقت القبض على 14 مسلحا من التنظيم وصادرت أسلحة كانت بحوزتهم فى نفس المنطقة.

وتدهور الوضع الأمنى - على مدار السنوات الأخيرة - فى كونار إذ ينشط مسلحون فى بعض نواحيه بينما تجرى القوات الأفغانية عمليات لدحرهم.