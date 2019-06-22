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ارتفاع صادرات مصر من البطاطس والبصل لـ924 ألف طن.. وجارى الفرز والشحن

السبت، 22 يونيو 2019 12:15 ص
ارتفاع صادرات مصر من البطاطس والبصل لـ924 ألف طن.. وجارى الفرز والشحن بطاطس
كتب عز النوبى

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كشف تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعى، ارتفاع صادرت مصر من البطاطس إلى تصدير 677 ألفا و376 طن بطاطس، لتحتل المركز الثانى، وتصدير 246 ألفا و731 طن بصل فى المركز الثالث تنطبق عليها جميع الاشتراطات الحجرية وجارى الشحن والتصدير.

 

 وقال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه يجرى حاليًا الشحن لجميع المنتجات الزراعية المصدرة من الخضر والفاكهة إلى جميع دول العالم، مؤكدًا أن جميع الشحنات المصدرة من بطاطس المائدة الى الاتحاد الأوربى وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات، مؤكدًا أن إجمالى صادرات البطاطس وصلت إلى 277 ألف طن.

 

 وأوضح "العطار"، أن هناك إجراءات مشددة على جميع صادرات الخضر والفاكهة وتطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير التى تعد أحد أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر، كإجراءات تأكيدية دورية لضمان المواصفات العالمية حفاظا على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة.
 

 فيما أكد تقرير الحجر الزراعى، أن وزارة الزراعة ممثلة فى الإدارة المركزية للحجر الزراعى، حددت اشتراطات تصدير محصول البطاطس، منذ بدأ الموسم التصديرى وأولها خلوّها من الإصابة بالعفن البنى، إذ تمت زراعة البطاطس فى أراضٍ خالية من الأمراض.

 


صادرات البطاطس

الحجر الزراعى

الحاصلات الزراعية

بطاطس المائدة

المنتجات الزراعية

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