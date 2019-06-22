ارتفاع إجمالى صادرات المنتجات البترولية العام الجديد لـ7.7 مليار دولار

كتبت : نورا فخرى

يعتبر قطاع البترول، أحد القطاعات الحيوية والتى تدر دخلاً كبيراً على الدولة لاسيما مع الاكتشافات المتتالية، كما تعد صناعة البترول المصرية إحدى الدعامات الأساسية لنمو الاقتصاد القومى باعتبارها مصدراً رئيسياً لتوفير الاحتياجات المحلية للطاقة بما يساهم بشكل إيجابى وفعال فى خدمة خطط التنمية الاقتصادية الشاملة التى تنشدها الدولة.



وتبلغ الاستثمارات الموجهة لتنمية قطاع البترول والغاز الطبيعى والثروة المعدنية خلال العام الثانى للخطة، نحو 167,3 مليار جنيه، بنسبة 14,4% من إجمالى الاستثمارات الكلية مقارنة بنحو 145,6 مليار جنيه خلال عام 18/2019، مُحققة نسبة ارتفاع تناهز 15%، حيث يستحوذ القطاع الخاص النسبة الأكبر من استثمارات ذلك القطاع بنحو 94,3%، يليه الشركات العامة بنحو 5,4%، والنسبة المتبقية (0,3%) للجهاز الحكومى والهيئات الاقتصادية.



وتستهدف الخطة للعام المالى الجديد 2019/2020، حسب تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدي، إنتاج حوالى 40,17 مليون طن من الزيت الخام والمتكثفات والبوتاجاز (منها 35.77 مليون طن/السنة) زيت خام، حوالى 2,5 مليون طن/السنة متكثفات، حوالى 1,9 مليون طن بوتاجاز) مقابل 38,7 مليون طن من الزيت الخام والمتكثفات والبوتاجاز، بنسبة زيادة 3,8%.



كما تستهدف الخطة، تكرير 36,57 مليون طن/السنة زيت خام ومتكثفات فى معامل تكرير شركات القطاع ومعمل تكرير ميدور، بالإضافة إلى تكرير حوالى 3,6 مليون طن للغير لتصبح الخطة الإجمالية للتكرير 40,17 مليون طن، وإنتاج حوالى 51,1 مليون طن غازات مقابل حوالى 49,2 مليون / طن بزيادة نسبتها حوالى 3,9% عن المتوقع لعام 18/2019 بعد دخول حقل ظهر، وكذا إنتاج نحو 44,6 مليون طن / السنة من المنتجات البترولية والبتروكيماويات خلال عام 2019/2020 بزيادة نسبتها نحو 3,7% عن العام السابق، على أن تتوزع بين القطاع العام والشركات الاستثمارية، فينتج القطاع العام منها نحو 30,2 مليون طن وتتحمل الشركات الاستثمارية نحو 14,4 مليون طن.



وبالنسبة للاستيراد، فمن المتوقع استيراد نحو 22.2 مليون طن زيت خام ومشتقات بترولية بقيمة 13.1 مليار دولار لسداد احتياجات السوق المحلى عام 2019 / 2020 مقابل نحو 28.4 مليون طن زيت خام ومشتقات بترولية بقيمة 16.13 مليار دولار خلال العام السابق (2018 / 2019).



أما بالنسبة لخطة تصدير المنتجات البترولية، فتستهدف الحكومة تصدير نحو 17.7 مليون طن من الزيت الخام والغاز والمنتجات البترولية والبتروكيماويات بقيمة إجمالية قدرها نحو 8.5 مليار دولار، مقارنة بنحو 19.5 مليون طن بقيمة إجمالية قدرها 7.7 مليار دولار خلال العام السابق (2018 / 2019) شاملة صادرات الشريك الأجنبى من الزيت الخام، وذلك على أساس احتساب متوسط سعر خام خليج السويس 55 دولار / برميل ويرجع ذلك إلى انخفاض أسعار الزيت الخام والمنتجات البترولية.



وفيما يخص الاستهلاك، فمن المتوقع أن يبلغ نحو 92.4 مليون طن منتجات بترولية وغازات خلال عام 2019 / 2020 مقابل نحو 89,7 مليون طن كذا يبلغ استهلاك الغاز حوالى 51,1 مليون طن مقارنة بنحو 48 مليون طن خلال عام 2018 / 2019، وجدير بالذكر أن زيادة تقديرات الاستهلاك ترجع أساسًا إلى تلبية احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية والغاز.



وتستهدف خطة 2019 / 2020، زيادة الإنتاج بالأسعار الجارية للقطاع من 690 مليار جنيه عام 2018 / 2019 إلى نحو 853.9 مليار جنيه خلال عام 2019 / 2020 وبالأسعار الثابتة من 433.3 مليار جنيه إلى نحو 488.6 مليار جنيه بذات الفترة، زيادة قطاع البترول والغاز الطبيعى بعد استبعاد مستلزمات الإنتاج الوسيطة – من 623.5 مليار جنيه بالأسعار الجارية عام 2018 / 2019 إلى 773.7 مليار جنيه خلال العام الثانى من الخطة (2019 / 2020) وبالأسعار الثابتة من 389.1 مليار جنيه إلى 440 مليار جنيه فى ذات الفترة.

تتضمن الخطة التى يستهدفها قطاع البترول عددًا من البرامج والمشروعات التى تهدف إلى مواجهة الطلب المتزايد على المنتجات البترولية وتوفير الاحتياجات الرئيسية لمتطلبات عملية التنمية، ومن أهمها مشروع تنمية حقل البلسم بشركة الوسطاني، مشروع استكمال تنمية حقل دسوق ( A.C.B) بشركة دسكو، مشروع حقل رأس البر (مرحلة ثالثة) بالشركة الفرعونية، مشروع محطة معالجة الغاز بمنطقة مليحة بشركة عجيبة للبترول.

وبالنسبة لمشروعات خاصة بالتكرير والتصنيع والنقل والتسويق، تتمثل فى إنشاء برج التقطير المبدئى بمعمل ميدور، وإنشاء وحدة جديدة لاسترجاع الغازات بشركة أسيوط، ومشروع إحلال وتجديد خط منتجات مسطرد / طنطا.

أما فيما يخص مشروعات خاصة بإنتاج الزيت الخام، تتمثل أبرزها فى مشروع مجمع التكسير الهيدروجينى للمازوت بمسطرد، إنشاء وحدة إصلاح النافتا بالعامل المساعد بشركة إنريك، إنشاء خط استلام الغاز المستورد من بورسعيد، استكمال إنشاء خط النوبارية / ميت نما، استكمال إنشاء خط جمصة / فينوسا بدمياط.

وأخيرًا تتمثل أبرز مشروعات البتروكيماويات فى إنتاج السيترين بالإسكندرية بشركة الإسترنكس، إنتاج البروبلين ومشتقاته، مشروع مجمع العطريات والأسمدة.