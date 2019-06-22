سوبر كورة
Ads
السبت، 22 يونيو 2019 11:58 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

إيران: مجالنا الجوى آمن ومفتوح أمام رحلات جميع شركات الطيران

السبت، 22 يونيو 2019 11:07 ص
إيران: مجالنا الجوى آمن ومفتوح أمام رحلات جميع شركات الطيران طائرة ركاب - أرشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نقلت وكالة تسنيم للأنباء، عن منظمة الطيران المدنى الإيرانية، قولها، اليوم السبت، إن المجال الجوى للجمهورية الإسلامية آمن أمام شركات الطيران وذلك وسط تصاعد للتوتر بين طهران وواشنطن.

ونسبت إلى رضا جعفر زاده المتحدث باسم المنظمة، قوله، "المجال الجوى الذى تسيطر عليه إيران فوق الخليج الفارسى ومسارات الرحلات الأخرى آمن تماما".

وكانت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية أصدرت أمرا طارئا يوم الخميس يحظر على شركات الطيران الأمريكية التحليق فى مجال جوى تسيطر عليه إيران فوق مضيق هرمز وخليج عمان، وتتخذ شركات طيران دولية إجراءات احترازية ذات صلة.

 

 


المجال الجوى الايرانى

الصراع الامريكى الايرانى

الخليج العربى

مضيق هرمز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ترامب: لا نريد حربا مع إيران ولكن إذا وقعت ستسبب دمارا غير مسبوق

السبت، 22 يونيو 2019 10:36 ص

إيران تهدد بالرد على أى انتهاك أمريكى لحدود طهران

السبت، 22 يونيو 2019 09:08 ص

أحمد الجار الله: الحصار الدولى على إيران سيزداد خلال الفترة المقبلة

الجمعة، 21 يونيو 2019 10:23 م

خطأ إملائى فى "تغريدة ترامب" عن إيران يثير فيضا من السخرية ضده

الجمعة، 21 يونيو 2019 10:11 م

خبير سعودى: النظام القطري في حالة قلق وإرتباك بسبب التصعيد الأمريكى ضد إيران

الجمعة، 21 يونيو 2019 08:11 م

إيران: سندافع عن أراضينا ضد أى هجوم من امريكا

الجمعة، 21 يونيو 2019 07:55 م

ترامب: ليس لدينا شروط مسبقة لإجراء مفاوضات مع إيران

الجمعة، 21 يونيو 2019 07:34 م

رئيسة مجلس النواب الأمريكى: لم نتلق إخطار مسبق بشأن توجيه ضربة إلى إيران

الجمعة، 21 يونيو 2019 07:28 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المنتخب يعلن إصابة أحمد حجازى بكسر فى الأنف ولن تمنعه عن مباراة الكونغو

المنتخب يعلن إصابة أحمد حجازى بكسر فى الأنف ولن تمنعه عن مباراة الكونغو

كاريكاتير الصحف السعودية.. معاناة المواطنين فى صرف الرواتب بسبب طول شوال

كاريكاتير الصحف السعودية.. معاناة المواطنين فى صرف الرواتب بسبب طول شوال

أفريقيا أرض الأساطير.. روجيه ميلا عندما رقص العالم على إيقاع أهدافه

أفريقيا أرض الأساطير.. روجيه ميلا عندما رقص العالم على إيقاع أهدافه

الكونغو الديمقراطية ترفع راية التحدى أمام أوغندا تحت أنظار الفراعنة بامم افريقيا 2019..الفهود تتفاءل بالأرض المصرية.. استاد القاهرة مسرح لصراع باكامبو وأونيانجو.. والتاريخ يحافظ على حظوظ المنتخبين لتحقيق الفوز

الكونغو الديمقراطية ترفع راية التحدى أمام أوغندا تحت أنظار الفراعنة بامم افريقيا 2019..الفهود تتفاءل بالأرض المصرية.. استاد القاهرة مسرح لصراع باكامبو وأونيانجو.. والتاريخ يحافظ على حظوظ المنتخبين لتحقيق الفوز

سعرها بيوصل لمليون دولار.. أغلى أنواع الكيك على مستوى العالم

سعرها بيوصل لمليون دولار.. أغلى أنواع الكيك على مستوى العالم

فيديو معلوماتى.. مش الألعاب النارية بس.. 10 ممنوعات فى مدرجات أمم أفريقيا

فيديو معلوماتى.. مش الألعاب النارية بس.. 10 ممنوعات فى مدرجات أمم أفريقيا

اكتشاف نحو 50 موقعا أثريا تعود لثلاثة آلاف سنة شمال الصين

اكتشاف نحو 50 موقعا أثريا تعود لثلاثة آلاف سنة شمال الصين

س وج.. كل ما تريد معرفته عن الجامع الأزهر فى ذكرى افتتاحه؟

س وج.. كل ما تريد معرفته عن الجامع الأزهر فى ذكرى افتتاحه؟

ناسا تخصص مهمة جديدة للتصوير حول الهالة الخارجية للشمس

ناسا تخصص مهمة جديدة للتصوير حول الهالة الخارجية للشمس

مواعيد مباريات اليوم السبت 22 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم السبت 22 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

صور .. العالم هذا الصباح .. فوز تشيلى على الإكوادور فى كوبا أمريكا.. فريق الروك البريطانى"رولينج ستونز " يعود بقوة فى جولة عالمية.. تجمع حاشد دعما للمعارضة التركية قبل انطلاق انتخابات الإعادة باسطنبول

صور .. العالم هذا الصباح .. فوز تشيلى على الإكوادور فى كوبا أمريكا.. فريق الروك البريطانى"رولينج ستونز " يعود بقوة فى جولة عالمية.. تجمع حاشد دعما للمعارضة التركية قبل انطلاق انتخابات الإعادة باسطنبول

650 ألف طالب بالثانوية العامة يبدأون امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ

650 ألف طالب بالثانوية العامة يبدأون امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة