إيران تهدد بالرد على أى انتهاك أمريكى لحدود طهران

رويترز

نقلت وكالة تسنيم للأنباء، اليوم السبت، عن عباس موسوى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، قوله إن إيران سترد بحزم على أى تهديد أمريكى لها.

ونسبت الوكالة إلى "موسوى"، قوله، "لن نسمح بأى انتهاك لحدود إيران، وإيران ستواجه بحزم أى عدوان أو تهديد من قبل أمريكا".

وتصاعد التوتر بين طهران وواشنطن منذ يوم الخميس عندما دمر صاروخ إيرانى طائرة استطلاع أمريكية من طراز جلوبال هوك. وقالت طهران إن إسقاط الطائرة المسيرة تم داخل أراضيها فى حين قالت واشنطن إنه وقع فى المجال الجوى الدولى.