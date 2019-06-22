إغماء ومغص كلوى للطلاب بامتحانات الثانوية العامة فى بنى سويف والمنوفية

بنى سويف هانى فتحى - المنوفية محمد فتحى

أصيبت طالبة، اليوم السبت، بحالة إغماء وتشنجات أثناء تأديتها امتحان الفيزياء بمدرسة السيدة عائشة الثانوية بنات بمدينة بنى سويف.

ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف الطالبة "هبة.ط" بلجنة مدرسة السيدة عائشة الثانوية مصابة بتشنجات وإغماء إلى مستشفى بنى سويف التخصصى لاستكمال العلاج.

كما نقلت إحدى سيارات الإسعاف التابعة لمرفق إسعاف بنى سويف الطالب "محمد.ر" طالب بلجنة مدرسة الشهيد صفوت إسماعيل إلى مستشفى بنى سويف التخصصى لاستكمال العلاج عقب إصابته بمغص كلوى داخل اللجنة.

وأصيبت طالبتان بحالة إغماء بلجان بمركزى الشهداء وأشمون بمحافظة المنوفية، وذلك أثناء أدائهم إمتحان مادة الفيزياء، وانتقلت سيارتان إسعاف برئاسة الدكتور أمجد عبد الحميد مدير عام هيئة الإسعاف بالمحافظة، وشادى نبوى البدرى مشرف عام الإسعاف بالمحافظة، وتم نقل كل من "آلاء يوسف سعد" بلجنة بالمدرسة الابتدائية بمدينة الشهداء، إلى مستشفى الشهداء، "إسراء عاطف" من مدرسة محمد عيسى بقرية شما الثانوية التابعة لمركز أشمون، إلى مستشفى أشمون العام مصابين بحالات بمغص شديد وإغماء، وجارى تحرير محضرا بالواقعة.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى، وتعقد لـ 650 ألف طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية، و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

وبلغ عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

كما بلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.