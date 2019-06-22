إطلاق سراح 9 من الصيادين الماليزيين المختطفين على الحدود مع الفلبين

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أعلنت السلطات الماليزية، اليوم السبت، تحرير 9 من أصل 10 صيادين ماليزيين اختطفهم مسلحون يعتقد أنهم على صلة بجماعة أبو سياف المتشددة المتمركزة في الفلبين في منطقة لحد داتو الحدودية مع الفلبين الثلاثاء الماضي.

وأفادت وكالة أنباء (برناما) الماليزية إن مفوض شرطة ولاية صباح عمر مماه، أكد تحرير المختطفين التسعة وأنهم الآن تحت رعاية قوات الأمن جنوب الفلبين، فيما لا يزال مصير المختطف العاشر غير معلوم.

وأشار مفوض الشرطة إلى أن الاتصالات جارية مع السلطات الفلبينية قبل اتخاذ القرار بشأن إعادتهم إلى ماليزيا نظرا لعدم حيازتهم على مستندات إثبات هوية.

وأوضح أن السلطات الفلبينية عثرت على الضحايا في الطريق في إحدى الجزر جنوب الفلبين مساء أمس بعد أن أطلق الخاطفون سراحهم عندما أدركوا أنهم لا يملكون المال.

وكانت السلطات الماليزية قد أعلنت الثلاثاء الماضي أن مسلحين اختطفوا 10 صيادين من بين 16 كانوا على متن قاربين في منطقة لحد داتو الحدودية مع الفلبين في وقت مبكر من فجر الثلاثاء، حيث تم إنقاذ ستة كانوا في أحد القاربين، بينما اختطِف عشرة كانوا في القارب الآخر ونقلوا إلى الفلبين المجاورة.