إصابة 5 طلاب بإعياء وإغماء أثناء أداء امتحانات الثانوية العامة فى سوهاج وأسيوط

سوهاج - عمرو خلف أسيوط و محمود عجمى

أصيبت الطالبة "رحاب محمود محمد" 18 سنة بمدرسة المنشأة الثانوية باشتباه الزائدة، أثناء أدائها امتحان الثانوية العامة، وتم نقلها بسيارة الإسعاف إلى المستشفى، فيما أصيبت الطالبة "هدير عبد الحميد" 18 سنة بمدرسة أسماء بنت أبى بكر بحالة إغماء أثناء أدائها الامتحان، وتم نقلها بسيارة الإسعاف إلى مستشفى سوهاج العام، فيما أصيب الطالب "حسام أحمد حسن" 17 سنة بمدرسة المراغة الثانوية الجديدة بهبوط عام وتم نقله إلى مستشفى المراغة.

كما أصيب طالبان بحالة إعياء شديد وقىء أثناء أدائهما امتحان الفيزياء داخل لجنة مدرسة إسماعيل القباني بأسيوط، وتم استدعاء الإسعاف، ونقلهما للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

كانت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بأسيوط، قد تلقت إخطارا من مرفق الإسعاف بمديرية الصحة بأسيوط، إخطارا من رئيس لجنة إمتحان الثانوية العامة ومقرها "مدرسة اسماعيل القبانى الإعدادية بنين" والتى يؤدى فيها الطلاب اليوم الامتحان، يفيد إصابة كلا من الطالبة "مريم.ش"، والطالب "حسام. ج" بحالة مغص وإعياء أثناء أداء امتحان الفيزياء، وتم نقلهما بسيارة الإسعاف للمستشفى المبرة لتلقى العلاج اللازم وتم تحرير محضر بحالة كل منهما.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى، وتعقد لـ 650 ألف طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.