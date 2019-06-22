إصابة 5 طالبات بحالات إغماء فى امتحان الفيزياء بأسيوط وسوهاج

أسيوط ضحا صالح – سوهاج - عمرو خلف

أصيبت طالبتان بحالة إغماء، أثناء أدائهما امتحان الفيزياء داخل لجنة بساحل سليم فى محافظة أسيوط، وتم استدعاء الإسعاف، ونقلهما للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تلقى مرفق الإسعاف بمديرية الصحة بأسيوط إخطارا من رئيس لجنة إمتحان الثانوية العامة رقم 1963 ومقرها "مدرسة الثانوية للبنات بساحل سليم" التى يؤدى فيها الطلاب اليوم الامتحان، يفيد إصابة كلا من الطالبتين "منار محمد ماهر، وزينب عادل ذهنى حسب الله" بحالة إغماء أثناء أداء امتحان الفيزياء، وتم نقلهما بسيارة الإسعاف للمستشفى لتلقى العلاج اللازم وتم تحرير محضر بحالة كل منهما.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أصيبت فيه الطالبة آية محمد جاد بمدرسة عمر بن الخطاب الاعدادية بمركز البلينا بحالة إغماء أثناء أدائها امتحان الثانوية العامة وتم نقلها بسيارة الإسعاف إلى المستشفى، كما أصيبت الطالبة منار البدرى على 18 سنة بمدرسة الثورة الابتدائية بسوهاج بنزيف باليد اليمنى اثناء أدائها الامتحان وتم نقلها بسيارة الإسعاف إلى مستشفى الهلال.

كما أصيبت الطالبة "أسماء عبد العظيم أحمد بحالة إغماء أثناء أداء امتحان الفيزياء بلجنة مدرسة التجارة الثانوية بأبوتيج، وتم نقلها بسيارة الإسعاف إلى المستشفى.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى، وتعقد لـ 650 ألف طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.