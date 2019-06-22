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إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارة نقل وتوك توك بأسيوط

السبت، 22 يونيو 2019 07:29 م
إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارة نقل وتوك توك بأسيوط حادث تصادم - أرشيفية
أسيوط - هيثم البدري

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أصيب 4 أشخاص فى حادث تصادم وقع بين سيارة ربع نقل ومركبة توك توك عند كوبرى الواسطة بمركز الفتح على طريق أسيوط سوهاج الزراعى وتم نقل المصابين لتلقى العلاج وجارى رفع اثار الحادث وتسيير حركة المرور.

كان العميد حمدى هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من المقدم محمد فراج رئيس مباحث مركز شرطة الفتح يفيد ورود بلاغ من أهالى قرية الواسطى التابعة للمركز بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل ومركبة توك توك أعلى كوبرى الواسطى ووقوع مصابين.

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارة اسعاف لموقع البلاغ وتبين صحة الواقعة وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص تم نقلهم لتلقى العلاج بمستشفى أسيوط الجامعى.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وجارى تسيير حركة المرور ورفع اثار الحادث واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.


حوادث اسيوط

حادث الفتح

اخبار المحافظات

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