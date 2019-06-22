إصابة مسن إثر سقوطه من أحد القطارات بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيب مسن بكسور وجروح مختلفة، إثر سقوطه من أحد القطارات بمركز كفر الدوار بالبحيرة.

كان اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة.

وبالفحص تبين سقوط "ع ع ع "70سنة ، إثر سقوطة من احد قطارات خط القاهرة الإسكندرية خلال رحلته بمحطة كفر الدوار، مما أدى الى اصابته بكسور وجروح تهتكية وتم نقله الى مستشفى كفر الدوار العام لعلاجه.

وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ومن جانب آخر، أصيب شاب بحالة تسمم، إثر تناوله أقراص سامة لحفظ الغلال بمركز كفر الدوار فى ظروف غامضة.