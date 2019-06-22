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إصابة مراقب بمغص كلوى و3 طلاب باضطرابات نفسية خلال امتحانات اليوم بالشرقية

السبت، 22 يونيو 2019 12:00 م
إصابة مراقب بمغص كلوى و3 طلاب باضطرابات نفسية خلال امتحانات اليوم بالشرقية لجنة - ارشيفية
الشرقية - إيمان مهنى

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أكدت غرفة مراقبة امتحانات الثانوية العامة بالشرقية، برئاسة المحافظ الدكتور ممدوح غراب، تعرض مراقب وثلاثة طلاب لحالات مرضية أثناء الامتحان، وتم تقديم لهم العلاج اللازم.

وتعرض المراقب "م ف" بمدرسة السادات الثانوية بمركز بلبيس بمغص كلوى، كما أصيب الطالب" م ج ع" بمجمع مدارس الحناوى بالزقازيق، وكذلك الطالب " ع ع ا" أصيب باضطراب نفسى، والطالبة"م . ا" بمدرسة الشهيد تامر محمد بمركز أبو كبير باضطراب نفسى.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى،  وتعقد  لـ 650 ألف  طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.

 


امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان مادة الفيزياء للثانوية العامة 2019

امتحان مادة الفيزياء 2019

امتحان مادة التاريخ2019

امتحان التاريخ للثانوية العامة

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