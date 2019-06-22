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إصابة ضابط و6 أفراد فى انقلاب سيارة شرطة بالطريق الزراعى بالبحيرة

السبت، 22 يونيو 2019 04:07 م
إصابة ضابط و6 أفراد فى انقلاب سيارة شرطة بالطريق الزراعى بالبحيرة حادث تصادم - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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أصيب ضابط شرطة و6 أفراد آخرين بكدمات وجروح قطعية بمختلف أنحاء الجسم، أثر وقوع حادث انقلاب سيارة شرطة بمركز إيتاى البارود بالبحيرة.
 
كان اللواء مجدى القمرى مدير امن البحيرة قد تلقى اخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة شرطة بطريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى بدائرة مركز إيتاى البارود .
 
وأسفر الحادث عن إصابة ضابط شرطة وأمين شرطة، و5 أفراد بكدمات مختلفة وتم نقلهم  إلى مستشفى إيتاى البارود العام لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية لهم،و تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

اخبار البحيرة

حوادث البحيرة

مركز ايتاى البارود

انقلاب سيارة

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