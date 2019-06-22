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إصابة أربعة أشخاص إثر هطول أمطار غزيرة على طرق غرب سويسرا

السبت، 22 يونيو 2019 06:26 م
إصابة أربعة أشخاص إثر هطول أمطار غزيرة على طرق غرب سويسرا امطار غزيرة-صورة ارشيفية
أ ش أ

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أصيب أربعة أشخاص جراء هطول أمطار غزيرة غرب سويسرا، ما أسفر عن فيضان الأنهار عن ضفافها وغُمرت الطرق بالمياه.

 

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن وسائل إعلام محلية اليوم،السبت، قولها إن العديد من الأشخاص حوصروا بشكل مؤقت داخل سياراتهم على الطرق المنغمرة بالمياه بمنطقة (منطقة فال دو روز)، بينما تم استدعاء رجال الإطفاء عشرات المرات لضخ المياه خارج الطوابق السفلى من المباني.

 

كما حذرت السلطات بقرية في كانتون (نيوشاتيل) السكان من دخول أي جراجات في الطوابق السفلية، منوهة عن أن بعض الشوارع شهدت ارتفاع منسوب المياه يصل إلى متر.

 

 


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