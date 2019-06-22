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إزالة حالات تعدى على الأراضى الزراعية بقرية كفر البطيخ بدمياط

السبت، 22 يونيو 2019 01:12 م
إزالة حالات تعدى على الأراضى الزراعية بقرية كفر البطيخ بدمياط إزلة تعديات على الاراضى - أرشيفية
دمياط - معتز الشربينى

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قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ بدمياط، برئاسة مجدى خاطر، بتنفيذ عدد من الحملات المكبرة التى إستهدفت إزالة التعديات على الأراضى الزراعية بقرى مركز كفر البطيخ

حيث أسفرت تلك الحملات عن إزالة حالة تعدى بقرية أم الرضا، وكذلك أربع حالات تعدى على أراضى زراعية بقرية البساتين، وإزالة فورية لحالة تعدى على أرض زراعية بمساحة 380 متر، عبارة عن حفر بغرض البناء بمنطقة 400 التابعة لقرية الرياض، كما قامت الوحدة أيضاً بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين وتسليم تلك الأراضى إلى الإدارة الزراعية بالقرى.

يأتى ذلك فى إطار تعليمات  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بالحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدى لحالات التعدى عليها فى المهد

 

 


كفرالبطيخ

التعديات على الاراضى الزراعية

محافظ دمياط

قرية ام الرضا

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