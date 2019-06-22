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إذاعة على الإنترنت.. مشروع تخرج طلاب بقسم إذاعة إعلام بنى سويف.. صور

السبت، 22 يونيو 2019 05:00 ص
إذاعة على الإنترنت.. مشروع تخرج طلاب بقسم إذاعة إعلام بنى سويف.. صور طلاب جامعة إعلام بنى سويف
بنى سويف - هانى فتحى

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دشنت مجموعة من طلاب كلية الإعلام بجامعة بنى سويف محطة إذاعية على الإنترنت، كمشروع تخرج، لتقديم بعض من البرامج الطبية، ومحاولة الاجابة على الاستفسارات والنصائح من المتخصصين فى المجال الطبى. 
 
وقالت ولاء عبد الناصر، الطالبة بالصف الرابع وإحدى المشاركات فى المشروع، إن الفكرة جاءت لإنشاء محطة متخصصة ليست موجودة من قبل، وكان اختيار التخصص الطبى من الأشياء الأساسية والمهمة لدى المستمع خاصة أننا فكرنا فى توصيل الفكرة والمعلومة بصورة بسيطة، والمحطة مشروع تخرج يحتوى على 6 برامج إذاعية.
 
وأضافت دعاء محمد، ضمن الطالبات المشاركات فى المشروع، أن فكرة تدشين محطة اذاعية طبية يرجع إلى أهمية أن يكون الإعلام علميا يفيد الناس، بينما أكد يوسف محمد، أحد طلاب المشروع، أن المشروع واجه صعوبات كثيرة منها جلب المعلومات الطبية والاتفاق مع الأطباء المشاركين فى البرنامج، وتوفير الوقت المناسب لدى هؤلاء الأطباء للمشاركة فى البرامج. 
 
فيما أشادت نورا جمال بدعم الكلية لهم قائلة: "وفرت الاستديو الإذاعي بكل إمكانياته، ودائما تحفزنا على العمل والإبداع وعدم التقليد ودعم الأساتذة ودكاترة الجامعة لنا بمجهودهم ووقتهم".
 
وأشار أبو بكر عبد الحميد، أحد المشاركين، إلى أن المشروع كان متعبا ومكلفا نوعا ما، ولكنهم سعداء بخوض التجربة العملية لكن الجامعة قدمت كل التسهيلات لإنجاح الفكرة، إضافة لمشاركة بعض الفنانين فيها منهم: أيتن عامر ومروة عبد المنعم وعبير صبرى والإعلامى أسامة منير، والكابتن أحمد شوبير.
 

 

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