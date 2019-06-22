إحباط تهريب 21 ألف لتر بنزين وسولار مدعم للسوق السوداء

كتب محمود عبد الراضى

واصلت شرطة التموين حملاتها الرقابية على الأسواق، ونجحت في ضبط 233 قضية تموينية متنوعة أبرزها ضبط تاجر سلع غذائية وسيارة نقل قيادته وآخرين ، بدائرة مركز شرطة طامية (محافظة الفيوم) لحيازتهم وتجميعهم كميات كبيرة من السلع الغذائية قدرها 8 طن لحوم "دواجن" غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير ظاهر فى خواصها الطبيعية وفقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من مفتشى الطب البيطرى تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأثمرت جهود شرطة التموين عن ضبط تاجر مواد غذائية ومركبة نقل (بدون لوحات معدنية) قيادته ، بدائرة مركز شرطة بنى سويف (محافظة بنى سويف) لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية قدرها (1,500) طن وخمسمائة كيلو جرام "ألبان" غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وفقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من مفتشى الطب البيطرى تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة .

ونجحت شرطة التموين في ضبط مالك مصنع (غير مرخص) لإنتاج الأدوية والمكملات الغذائية ، بدائرة قسم شرطة بدر (محافظة القاهرة) لحيازته وإنتاجه أدوية ومكملات غذائية غير مسجلة بوزارة الصحة وغير خاضعة لأى تحاليل من الجهات المعنية بوزارة الصحة مستخدماً خامات مجهولة المصدر وتعبئة المنتج النهائى داخل عبوات غير مدون عليها أية بيانات تفيد تواريخ الإنتاج والصلاحية ، وتم ضبط كميات كبيرة قدرها ( 4,097) أربعة أطنان وسبعة وتسعون كيلو جرام مستلزمات إنتاج "ملح ليمون – ألوان صناعية، مكسبات طعم، حمض ستريك، بودرة كالسيوم، مبيض قهوة" و (330,600 ألف) قرص أدوية خاصة بعلاج أمراض "المفاصل، هشاشة العظام، نزلات البرد" وعدد (119,800) عبوة أدوية خاصة بأمراض عديدة ومكملات غذائية، وعدد (3000) عبوة فارغة تحت التعبئة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأسفرت جهود شرطة التموين عن ضبط المدير المسئول عن مصنع غير مرخص لتعبئة المواد الغذائية بدائرة قسم شرطة برج العرب (محافظة الإسكندرية) لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية (الشاى) من هوالك وبقايا وكنسة المصانع ونخلها وإعادة تعبئتها داخل أجولة بدون بيانات تجارية.. تم ضبط كميات قدرها ( 22 طن "شاى") تحت التعبئة غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير ظاهر فى خواصها الطبيعية وإحتوائها على نسبة كبيرة من الشوائب والأتربة، (6,300 طن "شاى") معبأة داخل أجولة "منتج نهائى" غير مدون عليها ثمة بيانات تجارية لبيعها للمقاهى ومخازن التعبئة غير المرخصة "مصانع بير السلم" تحقيق أرباح غير مشروعة .

وتمكنت شرطة التموين من ضبط مالك مخزن غير مرخص لتعبئة المواد الغذائية بدائرة مركز شرطة كوم حمادة (محافظة البحيرة) لحيازته وتعبئته كميات كبيرة من السلع الغذائية "الأرز الحر" المعبأة داخل أجولة مدون عليها إستيراد إحدى الدول الأجنبية وإعادة تعبئتها داخل عبوات مدون عليها "أرز أبيض بلدى مصرى فاخر" خلافاً للحقيقة وبدون أية بيانات تفيد تواريخ صلاحيتها والإنتاج ،حيث تم ضبط كميات قدرها (7) طن "أرز أبيض" معبأة داخل أجولة تحت التعبئة ، ( 2,500) طن "أرز أبيض" معبأ داخل عبوات مدون عليها البيانات سالفة الذكر (منتج نهائى) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة .

ونجحت شرطة التموين في ضبط (15) قضية إسطوانات بوتاجاز ضُبط خلالها (326 أسطوانة، وضبط (3) قضايا مواد بترولية ضبط خلالها (21120 لتر "بنزين، سولار"، وضبط (18) قضية دقيق مدعم ضبط خلالها (49,830 طن دقيق، وضبط (225) قضية فى مجال مخالفات المخابز، وضبط (17) قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية ضبط خلالها (11,100 طن سكر".

وتمكنت شرطة التموين من ضبط (4) قضايا فى مجال الإستيلاء على الدعم، وضبط (40) قضية فى مجال الغش الغذائى ضبط خلالها ("49.530 طن- 14953 عبوة- 25004 قطعة" مواد غذائية متنوعة ومواد تصنيع، فضلاً عن ضبط (20) قضية فى مجال الغش غير غذائى ضبط خلالها (950 كيلو جرام- 20776 قطعة- 1992 عبوة " مواد غير غذائية، وضبط (609) قضية فى مجال (المحلات العامة ، الشهادات الصحية ، عدم وجود تراخيص".

وأثمرت جهود شرطة التموين عن ضبط (24) قضية فى مجال الأسماك و اللحوم ومصنعاتها ضبط خلالها (4,632 طن لحوم – 75 كيلو جرام أسماك، وضبط (28) قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر.. ضبط خلالها (عدد 100 عبوة سجائر، وضبط (2) قضية فى مجال الثروة الحيوانية، والداجنة ، والزراعية، ضبط خلالها (30.500 طن أسمدة وأعلاف، وضبط قضية فى مجال المضبوطات مجهولة المصدر ضبط خلالها "2520 قطعة "غيار سيارات".