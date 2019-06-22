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إحباط تهريب 100 ألف قرص مخدر عبر ميناء الدخيلة

السبت، 22 يونيو 2019 10:45 ص
إحباط تهريب 100 ألف قرص مخدر عبر ميناء الدخيلة أقراص مخدرة - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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فى ضربة أمنية ضد مروجى المواد المخدرة نجحت أجهزة الأمن فى إحباط جلب نحو 100 ألف قرص مخدر عبر ميناء الدخيلة بالإسكندرية.

​​أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وصول حاوية للبلاد قادمة من إحدى الدول الأجنبية وموجودة بساحة الحاويات بميناء الدخيلة البحرى ومشمولها "أحذية مختلفة الأنواع".. ومخبأ ضمن مشمول الرسالة كمية كبيرة من الأقراص المخدرة والمحظور دخولها البلاد.

وعقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى والسلطات الجمركية تم تشكيل لجنة لفحص مشمول الرسالة، وقد أسفرت أعمالها عن ضبط 98 ألفاً و920 قرصا لعقار "الزانكس" المخدر.

كما تمكنت الإدارة بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط "عاطل" لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية، حال تواجده بذات الدائرة، وبحوزته 150 جرام كوكايين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


اقراص مخدر

مخدرات

تهريب مخدرات

الأقراص المخدرة

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