أكثر من 2000 شخص يتحدون برودة الطقس بالسباحة عرايا فى أستراليا

كتب أحمد علوى

تعرى اليوم السبت أكثر من 2000 شخص، على شاطئ فى ولاية تسمانيا الأسترالية فى الجنوب، فى إطار نشاط سنوى ينظم فى الجزيرة الأسترالية احتفالاً بحلول التقويم الشتوى.

ويهدف من هذا الحدث هو تحدى البرد القارص والسباحة فى المياه مع الطقس الشتوى.

وأضاء المنظمون مشاعل دخانية على الشاطئ، وقالوا إنهم سجلوا رقماً قياسياً فى أعداد المشاركين بلغ 1915 شخصاً.

وكانت مصلحة الأرصاد الجوية الأسترالية قد ذكرت أن حرارة المياه لا ترقى إلى المعدل المناسب للغطس والسباحة، فيما بلغت درجة الحرارة 5 درجات مئوية.

ويعتبر هذا النشاط أحد النشاطات الكثيرة التى يتم تنظيمها فى أستراليا احتفالاً بالتقويم الشتوى. حيث تشهد أماكن عدة من البلاد احتفالات تشوبها تقاليد قديمة، منذ سبعين عاماً.

وتقام فعالية السباحة دون ملابس للعام السابع وهى جزء من مهرجان (دارك موف) الشتوى للموسيقى والفن الذى يستمر ثلاثة أسابيع ويتضمن معارض فنية وعروض صوت وضوء وحفلات موسيقية فى أنحاء مدينة هوبرت عاصمة ولاية تسمانيا.