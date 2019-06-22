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"أصحاب المدابغ" تعد مذكرة بشأن مصير 70 مدبغة لم تنتقل للروبيكى

السبت، 22 يونيو 2019 08:00 ص
"أصحاب المدابغ" تعد مذكرة بشأن مصير 70 مدبغة لم تنتقل للروبيكى المدابغ - صورة أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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كشف محمد مهران، رئيس شعبة أصحاب المدابغ، عن عقد اجتماع للشعبة مساء الأحد، لمناقشة عدد من القضايا وعلى رأسها انتقال المرحلة الثانية من أصحاب المدابغ للروبيكى، بالتزامن مع تحركات هدم المدابغ فى منطقة مجرى العيون.
 
وأضاف مهران، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم تجهيز مذكرة بشأن تعويضات المجموعة التى لم تنقل فى المرحلة الثانية للروبيكى، مشيرا إلى أن هناك 70 مدبغة لم تنتقل، ونحن نريد معرفة الموقف الخاص بهم، هل سيحصلوا على تعويضات أم سيتم تاحة وتوفير وحدات لهم بالروبيكى.
 
وأشار مهران إلى أهمية مشروع الروبيكى العملاق بصفته أحد أكبر مشروعات الدباغة فى المنطقة، لافتا إلى أن بعض العوائق فى عملية الانتقال تحتاج للتغلب عليها، ليكون هذا المشروع نقطة تحول فى تاريخ قطاع صناعة الجلد فى مصر.
 
ولفت رئيس شعبة أصحاب مدابغ الجلود، إلى أن هناك بعض الوحدات فى منطقة مجرى العيون مصيرها مجهول، وهو ما يستدعى معرفة موقفها عقب هدم جميع الوحدات.

مدابغ الروبيكى

غرفة الدباغة

شعبة اصحاب المدابغ

مدينة الروبيكى

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