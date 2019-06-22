أسقف ألماظة والهجانة يرسم 40 شماسا جديدا بكنيسة مارمينا بمدينة نصر

صلى الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة والهجانة وشرق مدينة نصر، أمس الجمعة، القداس الإلهى بكنيسة السيدة العذراء مريم والشهيد مارمينا بمدينة نصر، وتم خلال الصلاة طقس رسامة 40 من أبناء الكنيسة فى رتبة إبصالتس "أحد رتب الشمامسة"، شهدت الصلوات مشاركة كبيرة من الآباء كهنة الكنيسة وشعبها.

تقع منطقة كنيسة القديس مينا الأثرية قرب الإسكندرية على حوالى 50 كيلومترا منها، وتقريبا فى منتصف المسافة بينها وبين وادى النطرون على طريق القوافل القديم الذى كان يصل الإسكندرية بواحة سيوة وبرقة غربا.

وتمتد أطراف هذه المنطقة – التى ترقى إلى مستوى المدينة – فى حدود صحراء مريوط حتى تشغل من مساحة لا تقل عن أربعين ألفا من الأمتار المربعة بما عليها من بقايا الكنائس والأديرة والحمامات والمنازل والأسواق وغيرها. وتتوسط هذه جميعا، الكنيسة الرئيسية الرائعة التى طالما انتزعت إعجاب المؤرخين القدماء فأطلقوا عليها اسم "أجمل وأعظم كنيسة مصرية"، "تحفة من روائع الفن المسيحى"، "مسرة لجميع شعوب مصر"، "الأكروبول المسيحى القديم"، وأيضا "المدينة الرخامية".