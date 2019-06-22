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أسعار اليورو الأوروبى اليوم السبت 22-6-2019 فى مصر

السبت، 22 يونيو 2019 11:30 ص
أسعار اليورو الأوروبى اليوم السبت 22-6-2019 فى مصر يورو ارشيف
كتب – إسلام سعيد

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استقر سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم السبت 22-6-2019، مقارنة بختام تعاملات أول أمس، وبلغ سعر اليورو فى تعاملات البنك الأهلى المصرى عند 18.69 جنيه للشراء، و 18.96 جنيه للبيع.
 
 
فيما جاء سعر اليورو فى عدد آخر من البنوك، كالتالى:
   

سعر اليورو فى البنك المركزى

18.81 جنيه للشراء.
 
 
 18.95 جنيه للبيع.
 
 
سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
18.69 جنيه للشراء.
 18.95 جنيه للبيع.
 
سعر اليورو فى بنك مصر
18.69 جنيه للشراء.
 
 19.93 جنيه للبيع.
 
سعر اليورو فى بنك البركة
18.70 جنيه للشراء.
 
19.00 جنيه للبيع.
  
سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
18.68 جنيه للشراء.
 
18.94 جنيه للبيع.
 
 
 
 
سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
18.76 جنيه للشراء.
 
18.96 جنيه للبيع.
 
 
سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
18.67 جنيه للشراء.
 
18.95 جنيه للبيع.
 

سعر اليورو

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