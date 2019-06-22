أسعار الذهب تواصل الارتفاع وعيار 21 يسجل 650 جنيها للجرام

كتب إسلام سعيد

واصلت أسعار الذهب صعودها فى تعاملات اليوم السبت 22 – 6 – 2019، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولا فى مصر 650 جنيها للجرام، وهو أعلى مستوى للذهب فى مصر منذ فبراير 2019.

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:

عيار 21 سجل اليوم 650 جنيها للجرام

عيار 18 سجل 557 جنيها للجرام

عيار 24 سجل 743 جنيها للجرام

الجنيه الذهب 5208 جنيهات

أوقية الذهب 1399 دولارا

وارتفع الطلب على الذهب بعد تلميح الاحتياطى الفيدرالى الأميركى، إلى احتمال خفضه معدلات الفائدة فى وقت قريب، للمرة الأولى منذ قرابة 10 سنوات، ما أدى إلى تراجع الدولار وبالتالى جعل شراء المعدن الأصفر أقل كلفة.

وسجلت أسعار الذهب ارتفاعا بنسبة 10% فى يونيو الجارى، وبلغ سعر الأوقية فى التعاملات 1399 دولارا، فى أعلى مستوى منذ عام 2013.