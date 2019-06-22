كتب أحمد حمادة

شهدت أسعار الأسماك اليوم السبت 22-6-2019 استقرارا نسبيا طبقا للأسعار الرسمية في سوق العبور، وهى الأسعار فى سوق الجملة.

وسجل سعر كيلو سمك البلطى "1" ما بين 33 – 35 جنيها ، و سعر كيلو البلطى "2" ما بين 28 – 32 جنبها ، فيما سجل سعر كيلو البلطى الأسواني 15 – 35 جنيها ، وسعر فليه البلطى ترواح ما بين 30 – 90 جنيها .

واستقر سعر كيلو قشر البياض ، والبياض البلدى ما بين 55 – 65 جنيها، وسعر كيلو القراميط الشيلان ما بين 10 – 20 جنيها، ووصل سعر كيلو سمك الثعابين ما بين 50 – 140 جنيها.