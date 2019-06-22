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أسعار الأسماك اليوم السبت 22-6-2019

السبت، 22 يونيو 2019 12:31 م
أسعار الأسماك اليوم السبت 22-6-2019 الأسماك
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الأسماك اليوم السبت 22-6-2019 استقرارا نسبيا طبقا للأسعار الرسمية في سوق العبور، وهى الأسعار فى سوق الجملة.
 
وسجل  سعر كيلو سمك البلطى "1"  ما بين 33 – 35 جنيها ، و سعر كيلو البلطى "2"  ما بين 28 – 32 جنبها ، فيما سجل سعر كيلو البلطى الأسواني 15 – 35 جنيها ، وسعر  فليه البلطى  ترواح ما بين 30 – 90 جنيها . 
 
واستقر سعر كيلو قشر البياض ، والبياض البلدى  ما بين 55 – 65 جنيها، وسعر كيلو القراميط الشيلان ما بين 10 – 20 جنيها، ووصل سعر كيلو سمك الثعابين ما بين 50 – 140 جنيها.
 
 

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البلطى

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