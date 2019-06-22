أستاذ بجامعة الإسكندرية عضوا فى اللجنة العلمية الاستشارية التراث الثقافى باليونسكو

الإسكندرية أسماء على بدر

هنأ الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، الدكتور عماد خليل، استاذ الآثار البحرية بكلية الآداب، لفوزه بعضوية اللجنة العلمية الاستشارية للتراث الثقافي المغمور بالمياه بمنظمة اليونسكو، والتى تم ترشيحه لها عن طريق اللجنة الوطنية لليونسكو بوزارة التعليم العالي، هذا وقد قامت السفارة المصرية في باريس ممثلة في وفد مصر الدائم بمنظمة اليونسكو ببذل جهود ومساعي دبلوماسية حثيثة لدعم مرشح مصر وذلك خلال الدورة السابعة لاجتماع الدول الأعضاء في اتفاقية اليونسكو لعام 2001 لحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه والذي عقد في مقر المنظمة في باريس خلال يومي 20 – 21 يونيو 2019

وتعد هذه هي المرة الأولي التي ينضم فيها خبير مصري لعضوية تلك اللجنة الدولية، حيث تتكون تلك اللجنة العلمية من 14 خبير دولي في مجال التراث الثقافي المغمور بالمياة، وتعد المرجعية العلمية الأولي فيما يتعلق بميثاق اليونسكو لحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه حيث تقوم اللجنة بتقديم الخبرات والمشورة العلمية للدول الاعضاء الموقعين علي الاتفاقية والبالغ عددها حتي الآن ٦١ دولة من بينها مصر، هذا وقد تم اختيار 6 أعضاء خلال هذه الدورة من بين 12 مرشح من 12 دولة.