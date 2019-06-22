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أحمد الجار الله: مصر فى عهد السيسي شهدت طفرة واقتصاد متعافى

السبت، 22 يونيو 2019 03:40 م
أحمد الجار الله: مصر فى عهد السيسي شهدت طفرة واقتصاد متعافى الكاتب الكويتى أحمد الجار الله
كتب محمود العمرى

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أشاد الكاتب الكويتى أحمد الجار الله، بالجهود المبذولة فى مصر، للنهوض بالاقتصاد المصرى، وذلك فى ظل القيادة السياسية الحالية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، داعيا لها باستمرار هذا التطور والنهوض.

وقال الكاتب الكويتى عبر صفحته الرسمية بتويتر :" فى عهد السيسى وبكل أمانة مصر بعافيه اقتصاد متعافى طرق وجسور وصناعات، وجنيه بسعر صرف مستقر ومتعافى وخمسين مليار عمله أجنبيه وتسديد قروض فى وقتها وعاصمة جديدة يجرى تسويقها وعشوائيات تختفى وغاز ونفط وسياح وفنادق مزحومة مصر تتعافى فى عهدك ياريس بارك الله مصر وأهلها"

 

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احمد الجار لله

السيسي

مصر

الكويت

الاقتصاد المصرى

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