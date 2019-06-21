8 معلومات عن محاكمة 35 متهما بأحداث شغب جزيرة الوراق بعد تحديد أولى الجلسات

كتب إيهاب المهندس

بعد انتهاء تحقيقات النيابة فى "أحداث شغب جزيرة الوراق"، تنظر محكمة جنايات القاهرة برئاسة محمد سعيد الشربينى فى 21 سبتمبر المقبل أولى جلسات محاكمة 35 متهما فى اتهماهم بالتجمهر والتعدى على قوات الشرطة وإصابة 33 ضابطا وفردا، وتوجد العديد من المعلومات حول القضية منها .

1ـ الدائرة 30 بمحكمة جنايات القاهرة هى التى ستنظر الجلسة برئاسة المستشار سعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى غنيم والدكتور على عمارة.

2ـ المتهمون يواجهون تهم التجمهر واستعراض القوة.

3ـ يواجه بعض المتهمين تهم التعدى على موظف عام ومنعهم من ممارسة أعمالهم.

4ـ 9 متهمين محبوسين فى الأحداث وباقى المتهمين هاربين.

5ـ الأحداث التى شهدتها جزيرة الوراق كانت فى 16 يوليو من عام 2917.

6ـ المتهمون يواجهون تهمة حيازة أسلحة وذخيرة بعد قيامهم بإطلاق النار على قوات الشرطة.

7ـ من ضمن المصابين 10 ضباط شرطة و23 أمين شرطة ومجند.

8ـ القضية ستعقد فى مجمع محاكم طرة.