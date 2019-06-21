4 جامعات مصرية ضمن أفضل 1000 جامعة فى تصنيف "QS" البريطانى لعام 2020

تلقت وزارة التعليم العالى، تقريرًا حول نتيجة تصنيف الجامعات Quacquarelli Symonds "QS" البريطانى لعام 2020، والذى يشمل ترتيب أفضل 1000 جامعة فى العالم من حوالى 30 ألف جامعة ومعهد عالى فى 238 دولة.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن التصنيف ضم 4 جامعات مصرية، حيث حازت جامعة القاهرة على المركز "521 – 530"، تلاها ثلاث جامعات فى الترتيب "801 – 1000" وهى جامعات "عين شمس -الإسكندرية - جامعة أسيوط".

وأشار التقرير إلى أن تصنيف الجامعات العالمىQS يعتمد فى تقييمه على التميز فى البحث العلمى، واستطلاع أراء أكثر من 40 ألف من الخبراء فى الجامعات والهيئات البحثية العالمية ومسئولى التوظيف وأصحاب الشركات والأعمال وإتاحة فرص عمل مناسبة للخريجين؛ ونسبة الأساتذة مقارنة بعدد الطلاب، وعدد الأساتذة والطلاب الدوليين.

وأكد التقرير ضرورة الاهتمام بإدراج الجامعات المصرية فى أنظمة تصنيف الجامعات العالمية المختلفة لما فى ذلك من أهمية لخريجى الجامعات المصنفة عالمياً، حيث يسهل الحصول على وظائف متميزة فى سوق العمل نظراً لسمعة الجامعة الطيبة، ووضع معلومات مفيدة عن إمكانيات الجامعات التعليمية والبحثية وخدماتها للمجتمع على موقع التصنيف مما يجعل معظم الجامعات حريصة على أن تدرج ضمن هذه التصنيفات وتتسابق فيها وتفتخر بذلك بين نظيراتها.

وأشادت الوزارة، بدور لجنة مساعدة الجامعات المصرية على تحسين التصنيف الدولى المشكلة برئاسة نائب وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والتى شكلت بقرار من المجلس الأعلى للجامعات فى عام 2017 وتشمل ممثلى جميع الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والمراكز البحثية والتى يرأسها نائب الوزير فى عقد العديد من ورش العمل المتخصصة بالتعاون مع بنك المعرفة المصرى.

ويحاضر فيها خبراء مصريين وأجانب؛ بهدف المساعدة فى إعداد ملفات الجامعات التى ستتقدم لمؤسسات التقييم وتنمية مهارات ممثلى هذه الجامعات، بالإضافة إلى دمج الروابط المختلفة لأسماء وعناوين الجامعات المذكورة فى النشر العلمى، حيث أن تعدد أسماء وعناوين المؤسسات التعليمية والبحثية قد أدى سابقاً إلى عدم احتساب الأبحاث المنشورة كاملة للمؤسسة، مما أثر بالسلب على تصنيفها.