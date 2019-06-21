35 سيارة إسعاف لتأمين أماكن عرض مباريات كأس الأمم الأفريقية بالمنوفية

المنوفية _محمد فتحى

أكد الدكتور أمجد عبد الحميد مدير عام هيئة الإسعاف بمحافظة المنوفية، أنه سيتم تأمين أماكن عرض إذاعة مباريات كأس الأمم الأفريقية، بـ 35 سيارة إسعاف على مستوى مراكز ومدن المحافظة، والبالغ عددهم 10، وهم شبين الكوم، منوف، بركة السبع، قويسنا، الباجور، السادات، الشهداء، تلا، سرس الليان، أشمون، وذلك خوفا من حدوث حالات اختناق نظرا للتزاحم.

وأضاف مدير عام هيئة الإسعاف بمحافظة المنوفية، المنوفية فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن جميع العاملين بمرفق الإسعاف على أهبت الاستعداد لتأمين اليوم فى كافة مدن المحافظة.

وفى نفس السياق أكد اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، أنه تم الانتهاء من الاستعدادات النهائية لتأمين أماكن إذاعة مباريات كأس الأمم الإفريقية بجميع أنحاء المحافظة وذلك عن طريق إنشاء بوابة لكشف المفرقعات بكل مكان متواجد به شاشات عرض لإذاعة مباريات كأس الأمم الإفريقية بمدن المحافظة.

وأضاف مدير أمن المنوفية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع، أنه سيتم تأمين أماكن التجمعات قبل بداية المباريات ولحين الانتهاء من كل المباريات يوميا ولحين الانتهاء من البطولة،بالإضافة إلى الكشف داخل الأماكن المخصصة للجمهورية عن طريق خبراء المفرقعات.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية كان 2019 فى الفترة من 21 يونيو الجارى حتى 19 يوليو المقبل، حيث يقع منتخب الفراعنة فى المجموعة الأولى التى تضم منتخبات زيمبابوى والكونغو وأوغندا.