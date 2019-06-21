25 ألف تلميذ تقدموا بأوراقهم للالتحاق بالمعاهد الأزهرية خلال 3 أيام

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قرر الشيخ على خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية السماح لأولياء الأمور الراغبين فى إلحاق أبنائهم بالمعاهد الأزهرية، ممن تعثر تقديمهم عبر الموقع الإلكترونى المخصص لذلك لمرحلة رياض الأطفال، والصف الأول الابتدائى، تقديم طلباتهم يدويا.

وقال الشيخ على خليل - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن هذا القرار جاء تيسيرا على أولياء الأمور، حيث يتوجه ولى الأمر بشهادة ميلاد نجله إلى المعهد الراغب التسجيل به، ويقوم المعهد بتقديمها إلى المنطقة الأزهرية إلكترونيا.

وأشار إلى أن هناك كثافة عالية على التقديم خلال هذا العام، حيث تقدم حتى الآن فى الثلاثة أيام الأولى من فترة التقديم التى تستمر لشهرين 25 ألف تلميذ.

وكان قطاع المعاهد قد فتح باب التقدم إلكترونيًّا لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى بالمعاهد الابتدائية الأزهرية بأنواعها (العادية – النموذجية - الخاصة)، للعام الدراسى 1440 - 1441 هـ / 2019 - 2020م، منذ يوم السبت الماضى، وذلك فى إطار الخطوات العملية التى يخطوها الأزهر فى مجال التحول الإلكترونى ومنظومة التنسيق الإلكترونى.