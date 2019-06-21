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20 رقما عن بطولة كأس الأمم الأفريقية.. أبرزها 3 منتخبات تشارك لأول مرة

الجمعة، 21 يونيو 2019 11:33 ص
20 رقما عن بطولة كأس الأمم الأفريقية.. أبرزها 3 منتخبات تشارك لأول مرة تميمة كأس الأمم الأفريقية
كتب هانى الحوتى

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أصدر المركز المصرى لبحوث الرأى العام "بصيرة"، عدد من الأرقام عن كأس الأمم الأفريقية، وذلك من خلال خدمة "رقم فى حياتنا" والتى يُصدرها المركز.
 
1. يشارك 3 منتخبات لأول مرة فى كأس الأمم الأفريقية 2019 التى ستقام فى مصر هى بوروندى وموريتانيا ومدغشقر
 
2. تم اختيار 4 مدن فى مصر لاستضافة فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 وهى القاهرة، الأسكندرية، الإسماعيلية، والسويس.
 
3. يعتبر المنتخب المصرى الأكثر تتويجاً ببطولة كأس الأمم الأفريقية بواقع سبع مرات يليه منتخب الكاميرون بخمس ألقاب.
 
4.  يشارك فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى ستقام فى مصر 24 منتخب للمرة الأولى بدلاً من 16 يتم تقسيمهم على 6 مجموعات.
 
5. تعتبر بطولة كأس الأمم الأفريقية 2008 هى أكثر النسخ التى شهدت تسجيلاً للأهداف برصيد 99 هدف وكان صامويل إيتو هداف البطولة برصيد 5 أهداف.
 
 
6. تقابل منتخب مصر مع منتخب زيمبابوى 14 مرة حقق منتخب مصر الفوز فى 8 مواجهات، وفاز منتخب زيمبابوى فى مواجهتين وتعادلا فى 4 مواجهات.
 
7. حصل منتخب نيجيريا على بطولة كأس الأمم الأفريقية 3 مرات فى تاريخه آخرهم عام 2013، بينما يشارك منتخب بوروندى لأول مرة فى البطولة.
 
8. 13% من المصريين لديهم النية لحضور مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 فى الاستاد، بلغت النسبة 18% بين الذكور مقابل 6% بين الإناث.
 
9. يعتبر حسن شحاتة أكثر المدربين حصولاً على كأس الأمم الأفريقية حيث حصل على البطولة مع المنتخب المصرى 3 مرات متتالية.
 
10. سجل المصرى رأفت عطية أول هدف فى أول نسخة من كأس الأمم الأفريقية عام 1957 أمام السودان البلد المنظم.
 
 
11. يشارك فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى ستقام فى مصر 24 منتخب للمرة الأولى بدلاً من 16 يتم تقسيمهم على 6 مجموعات.
 
12. يتسع استاد القاهرة الذى أُفتتح عام 1958 لنحو 74,100 متفرج ويحتل المركز الخامس من حيث سعة استقبال الجماهير بين ملاعب قارة أفريقيا.
 
13. محمود الجوهرى والنيجيرى ستيفان كيشى هما الوحيدان اللذان استطاعا الحصول على بطولة الأمم الأفريقية كلاعب ومدرب لمنتخب بلادهما.
 
14. المنتخب المصرى هو أكثر المنتخبات تسجيلًا للأهداف فى بطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 159 هدف.
 
15. حصلت مصر على أكثر عدد من المشاركات فى نهائيات كأس الأمم الأفريقية حيث ظهرت فى النهائيات 23 مرة.
 
 
16. يبلغ إجمالى القيمة التسويقية للمنتخبات المشاركة فى كأس الأمم الأفريقية 2019 (2.3) مليار يورو، يتصدرهم منتخب السنغال بقيمة 386.4 مليون يورو
 
17. بلغ اجمالى عدد المتقدمين المصريين للتطوع فى تنظيم كأس الأمم الأفريقية 2019 (5296) متطوع، 69% منهم ذكور و31% إناث
 
18. 61% من المتقدمين المصريين للتطوع لتنظيم كأس الأمم الأفريقية 2019 كانوا من محافظة القاهرة، 10% كانوا من الإسكندرية و9% من الإسماعيلية
 
19. بلغ عدد المتقدمين للتطوع فى تنظيم كأس الأمم الأفريقية 2019 من جنسيات أخرى 132 متطوع، جاءت أعلى نسبة من الجزائر بـ20% يليها تشاد بـ14%
 
 
20.  يعتبر استاد الإسكندرية أقدم الملاعب فى أفريقيا والوطن العربى حيث تم افتتاحه منذ 90 عام وصاحب فكرة تشييده هو اليونانى أنجلو بولانكى.
 
 
يذكر أن خدمة "رقم فى حياتنا"، هى خدمة معلوماتية يومية متاحة لجميع المواطنين من خلال رسائل نصية على الهاتف المحمول، و تهدف إلى سد الفجوات المعرفية ذات الصلة بالعديد من قضايا السياسات العامة، كما تهدف إلى أن تصبح الحوارات المجتمعية قائمة على الأدلة الموضوعية و ليس الانطباعات.
 
وأطلق المركز أول رقم فى سبتمبر 2012، ومنذ ذلك الوقت فقد حرص المركز على البحث ودراسة الأرقام لكى يتميز الرقم دائماً بأن يكون مختصر وواضح وحديث، كما تم مراعاة أن يكون من مصدر موثوق به لضمان صحة المعلومة، وإرسالها لمشتركيها بانتظام، وحرص المركز على توفير أرقام فى أكثر من 20 مجال مثل السياسة،التعليم، الصحة، الاقتصاد، السياحة، الثقافة، التكنولوجيا، الرياضة، الفن وغيرها من المجالات، وذلك لمحاولة توفير المعلومة وإتاحتها لكل الفئات على اختلاف اهتماماتهم وتوجهاتهم وخلفياتهم.
 
 

بصيرة

كاس الامم الافريقية

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