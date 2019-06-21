سوبر كورة
Ads
الجمعة، 21 يونيو 2019 11:59 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

182 ألف رأس ماشية و4.3 مليون طائر مذبوحات المجازر خلال شهر مايو

الجمعة، 21 يونيو 2019 10:41 ص
182 ألف رأس ماشية و4.3 مليون طائر مذبوحات المجازر خلال شهر مايو مجزر - أرشيفية
كتب عز النوبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أنه بشان التقارير الواردة من الادارة العامة للمجازر بان اجمالى المذبوحات من الحيوانات الحية المحلية خلال شهر مايو الماضى قد بلغت 182,367 رأس من الماشية من أجل وصول لحوم سليمة الى المستهلكين ومكافحة الامراض التى تنتقل عن طريق اللحوم المذبوحة خارج المجازر .

وأكد التقرير أن اجمالى المذبوحات من الدواجن 4,365,503 طائر تحت الاشراف البيطرى الكامل فى المجازر المعتمدة لضمان وصول لحوم سليمة للمستهلك وخالية من اى مسببات مرضية وللحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر المعتمدة .

وقال الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس مجلس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، فى تصريحات لـ " اليوم السابع "، إن هناك تكليفات للإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر بأعمال التخطيط والمتابعة الحقلية ووضع اسس أعمال مكافحة الأمراض المشتركة وتحديد شروط ومواصفات المجازر واساليب تطوير العمل والارتقاء بمستوى العاملين بالمجازر من خلال الدورات التدريبية المستمرة ومنح التصاريح لبعض المهن المكملة بالمجازر "السلاخين - تصاريح منشآت تجهيز الامعاء المعدة للتصدير".

 فضلا عن عمل برنامج مكثف للمرور الدورى على جميع مجازر الجمهورية للحيوانات والتعاون مع مديريات الطب البيطرى فى المحافظات لضمان سلامة اللحوم والدواجن المنتجة بهذه المجازر والحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر المعتمدة والتى تخضع للإشراف البيطرى الكامل.

 

 


الخدمات البيطرية

مجازر اللحوم

الطب البيطرى

مذبوحات الماشية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

لجان تفتيش على مجازر اللحوم للتأكد من انضباط العمل استعدادا للعيد

الخميس، 30 مايو 2019 11:17 ص

"الزراعة" تعلن اتخاذ 6 إجراءات لمجازر اللحوم استعدادا لشهر رمضان.. تعرف عليها

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 03:00 ص

"الزراعة": رفع كفاءة مجازر اللحوم الألية والوحدات البيطرية بالقاهرة

الخميس، 14 فبراير 2019 06:00 ص

"الزراعة" تعلن بدء المرحلة الثانية لإحلال وتجديد 7 مجازر للحوم بالجيزة

الإثنين، 11 فبراير 2019 06:00 ص

"الزراعة" تعلن الانتهاء من تكويد المحاجر البيطرية ووضعها بقاعدة بيانات موحدة.. "الزراعة": خطة شاملة لتطوير مجازر اللحوم والوحدات الطبية.. والتوسع لفحص الماشية المستوردة

الخميس، 04 أكتوبر 2018 08:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الفراعنة يقصون شريط «كان 2019» بحضور الرئيس السيسى.. المنتخب يبدأ مشوار البطولة بمواجهة زيمبابوى بـ«أرينا القاهرة» الليلة.. تكنولوجيا عالمية بالاستاد.. وحكيم يغنى لأفريقيا مع السنغال ونيجيريا

الفراعنة يقصون شريط «كان 2019» بحضور الرئيس السيسى.. المنتخب يبدأ مشوار البطولة بمواجهة زيمبابوى بـ«أرينا القاهرة» الليلة.. تكنولوجيا عالمية بالاستاد.. وحكيم يغنى لأفريقيا مع السنغال ونيجيريا

بدءا من أول يوليو.. تفعيل الرقم "15008" للإبلاغ عن الجرائم الالكترونية

بدءا من أول يوليو.. تفعيل الرقم "15008" للإبلاغ عن الجرائم الالكترونية

نجم السنغال السابق يستبعد مانى من مطاردة محمد صلاح على لقب هداف افريقيا

نجم السنغال السابق يستبعد مانى من مطاردة محمد صلاح على لقب هداف افريقيا

فيديو معلوماتى.. توقعات الطقس ونصائح الأرصاد للمشجعين بافتتاح أمم أفريقيا

فيديو معلوماتى.. توقعات الطقس ونصائح الأرصاد للمشجعين بافتتاح أمم أفريقيا

النشرة المرورية.. سيولة فى حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. سيولة فى حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

فى يوم الأب .. 4 وظائف مهمة للرجل فى حياة أسرته

فى يوم الأب .. 4 وظائف مهمة للرجل فى حياة أسرته

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 21 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 21 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

1640 سيارة لنقل المشجعين لملعب استاد السويس فى أمم أفريقيا

1640 سيارة لنقل المشجعين لملعب استاد السويس فى أمم أفريقيا

3 أهداف لصندوق دعم المرأة المصرية وفقا لمشروع القانون الجديد

3 أهداف لصندوق دعم المرأة المصرية وفقا لمشروع القانون الجديد

250 ألف دولار مكافأة أجيرى حال حصد النجمة الثامنة

250 ألف دولار مكافأة أجيرى حال حصد النجمة الثامنة

قبل ساعات على انطلاق كأس الأمم.. تاريخ كرة القدم فى السينما المصرية

قبل ساعات على انطلاق كأس الأمم.. تاريخ كرة القدم فى السينما المصرية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة