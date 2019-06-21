182 ألف رأس ماشية و4.3 مليون طائر مذبوحات المجازر خلال شهر مايو

كشف تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أنه بشان التقارير الواردة من الادارة العامة للمجازر بان اجمالى المذبوحات من الحيوانات الحية المحلية خلال شهر مايو الماضى قد بلغت 182,367 رأس من الماشية من أجل وصول لحوم سليمة الى المستهلكين ومكافحة الامراض التى تنتقل عن طريق اللحوم المذبوحة خارج المجازر .

وأكد التقرير أن اجمالى المذبوحات من الدواجن 4,365,503 طائر تحت الاشراف البيطرى الكامل فى المجازر المعتمدة لضمان وصول لحوم سليمة للمستهلك وخالية من اى مسببات مرضية وللحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر المعتمدة .

وقال الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس مجلس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، فى تصريحات لـ " اليوم السابع "، إن هناك تكليفات للإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر بأعمال التخطيط والمتابعة الحقلية ووضع اسس أعمال مكافحة الأمراض المشتركة وتحديد شروط ومواصفات المجازر واساليب تطوير العمل والارتقاء بمستوى العاملين بالمجازر من خلال الدورات التدريبية المستمرة ومنح التصاريح لبعض المهن المكملة بالمجازر "السلاخين - تصاريح منشآت تجهيز الامعاء المعدة للتصدير".

فضلا عن عمل برنامج مكثف للمرور الدورى على جميع مجازر الجمهورية للحيوانات والتعاون مع مديريات الطب البيطرى فى المحافظات لضمان سلامة اللحوم والدواجن المنتجة بهذه المجازر والحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر المعتمدة والتى تخضع للإشراف البيطرى الكامل.