1640 سيارة لنقل المشجعين لملعب استاد السويس فى أمم أفريقيا

السويس – السيد فلاح

قال اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، إن المحافظة ستستعين بمرفق النقل الداخلى التابع لها، والذى يملك 15 "مينى باص" بحالة ممتازة لنقل الجماهير لملعب استاد السويس الرياضى، الذى سوف يستضيف مباريات المجموعة الخامسة لبطولة أمم أفريقيا.



وأضاف محافظ السويس، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه سيجرى وضع لوجو البطولة على الباصات، بالإضافة إلى استخدام مرفق السرفيس نظرًا لوجود 7 مواقف داخلية للنقل بعربات ذات مستويات جيدة تصل إلى 1640 سيارة لخدمة جميع مسارات البطولة داخل المحافظة، كما سيتم استخدام الموقف الإقليمى بعدد 18 خطًا للنقل خارج المحافظة.

وتستضيف مصر النسخة الـ32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، بمشاركة 24 فريقًا لأول مرة فى التاريخ، خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل.



وجرى تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، يتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث، وستقام المباريات على 6 ملاعب هى "القاهرة والدفاع الجوى والسلام والإسكندرية والإسماعيلية والسويس".



وتستضيف محافظة السويس المجموعة الخامسة التى تضم منتخبات "تونس ومالى وموريتانيا وأنجولا "، على ملعب استاد السويس الرياضى.



ونظمت مصر بطولة أمم أفريقيا 5 مرات، حيث نظمت نسخة 1959 تحت مسمى الجمهورية العربية المتحدة وحصدت اللقب فى ذلك العام، كما نظمت نسخة 1974 وحصدت زائير اللقب، ونسخة 1986 وحصدت مصر اللقب، وكذلك نسخة 2006 وحصدت اللقب.