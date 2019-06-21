15 معلومة أمنية عن افتتاح بطولة أمم أفريقيا.. تعرف عليها قبل الذهاب للاستاد

كتب محمود عبد الراضى

معلومات وإرشادات أمنية، ينبغى على الجماهير المصرية التى تتحرك لاستاد القاهرة لحضور بطولة الأمم الأفريقية الوقوف عليها، للظهور فى مشهد حضارى يليق باسم مصر، أبرزها:



1 ـ لن يتم لأحد بالسماح بالدخول للاستاد بعد السادسة والنصف مساءً.

2 ـ عدم السماح بدخول الاستاد إلا لحاملى الـFAN ID والتذكرة الخاصين بالمشجع.

3 ـ حظر اصطحاب الممنوعات والآلات التى يمكن أن تحدث ضرراً عاماً بجسم الإنسان.

4 ـ حظر الدخول بالأسلحة النارية بكافة أنواعها "حتى المرخص منها، أو التى يتمتع حاملها بالإعفاء من الترخيص" ومحدثات الصوت من الصواريخ والألعاب النارية والشماريخ.

5 ـ تزويد المدرجات بكاميرات مراقبة لرصد كافة مظاهر الشغب أو الاحتكاك واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

6 ـ إعداد عدة منافذ لسهولة دخول وخروج الجماهير من خلال نقاط فرز وتفتيش عبر تلك المنافذ وحتى الوصول للمدرجات.

7 ـ وضع خطة مرورية لإستخدام التحويلات والمحاور المرورية البديلة بمنطقة الإستاد عند الضرورة.

8 ـ وضع علامات إرشادية بمنطقة استاد القاهرة لإرشاد وإعلام الجماهير بأماكن الدخول وساحات الانتظار وطرق الوصول والخروج من وإلى المنطقة.

9 ـ تنفيذ أحكام القانون بكل حسم وحزم فى مواجهة أى إخلال بالأمن والنظام.

10 ـ الاستعداد التام بالبوابات الإلكترونية الخاصة بكشف المعادن والمحظورات وغيرها من المواد الخطرة التى تستخدم فى تعكير صفو المباريات.

11 ـ لأول مرة فى الملاعب المصرية، الإستعداد بأجهزة خاصة لكشف الشماريخ والألعاب النارية والصواريخ غير المسموح بها فى المباريات الرياضية.

12 ـ لأول مرة سيتم تأمين الاستادات وجميع مباريات البطولة باستخدام طائرات "الدرونز"، للتعرف على وجوه المشجعين وتصويرهم.

13 ـ نقل صور المشجعين إلى الإدارة المعنية بأمن الاستادات لمطابقة الوجوه، مع قاعدة البيانات المثبتة والخاصة ببطاقات المشجعين أو الـFan ID.

14 ـ لأول مرة فى مباريات البطولة تحديد موقع كل مشجع داخل الاستاد وتحركاته، بدءاً من دخوله منطقة الاستاد وحتى خروجه من البوابات المجهزة.

15 ـ التعامل بحسم وقوة مع أية محاولات للخروج عن القانون.