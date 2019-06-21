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15 معلومة أمنية عن افتتاح بطولة أمم أفريقيا.. تعرف عليها قبل الذهاب للاستاد

الجمعة، 21 يونيو 2019 12:12 ص
15 معلومة أمنية عن افتتاح بطولة أمم أفريقيا.. تعرف عليها قبل الذهاب للاستاد بطولة أمم أفريقيا - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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معلومات وإرشادات أمنية، ينبغى على الجماهير المصرية التى تتحرك لاستاد القاهرة لحضور بطولة الأمم الأفريقية الوقوف عليها، للظهور فى مشهد حضارى يليق باسم مصر، أبرزها:
 

1 ـ لن يتم لأحد بالسماح بالدخول للاستاد بعد السادسة والنصف مساءً.

2 ـ عدم السماح بدخول الاستاد إلا لحاملى الـFAN ID والتذكرة الخاصين بالمشجع.

3 ـ حظر اصطحاب الممنوعات والآلات التى يمكن أن تحدث ضرراً عاماً بجسم الإنسان.

4 ـ حظر الدخول بالأسلحة النارية بكافة أنواعها "حتى المرخص منها، أو التى يتمتع حاملها بالإعفاء من الترخيص" ومحدثات الصوت من الصواريخ والألعاب النارية  والشماريخ.

5 ـ تزويد المدرجات بكاميرات مراقبة لرصد كافة مظاهر الشغب أو الاحتكاك واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

6 ـ إعداد عدة منافذ لسهولة دخول وخروج الجماهير من خلال نقاط فرز وتفتيش عبر تلك المنافذ وحتى الوصول للمدرجات.

7 ـ وضع خطة مرورية لإستخدام التحويلات والمحاور المرورية البديلة بمنطقة الإستاد عند الضرورة.

8 ـ وضع علامات إرشادية بمنطقة استاد القاهرة لإرشاد وإعلام الجماهير بأماكن الدخول وساحات الانتظار وطرق الوصول والخروج من وإلى المنطقة.

9 ـ تنفيذ أحكام القانون بكل حسم وحزم فى مواجهة أى إخلال بالأمن والنظام.

10 ـ الاستعداد التام بالبوابات الإلكترونية الخاصة بكشف المعادن والمحظورات وغيرها من المواد الخطرة التى تستخدم فى تعكير صفو المباريات.

11 ـ لأول مرة فى الملاعب المصرية، الإستعداد بأجهزة خاصة لكشف الشماريخ والألعاب النارية والصواريخ غير المسموح بها فى المباريات الرياضية.

12 ـ لأول مرة سيتم تأمين الاستادات وجميع مباريات البطولة باستخدام طائرات "الدرونز"، للتعرف على وجوه المشجعين وتصويرهم.

13 ـ نقل صور المشجعين إلى الإدارة المعنية بأمن الاستادات لمطابقة الوجوه، مع قاعدة البيانات المثبتة والخاصة ببطاقات المشجعين أو الـFan ID.

14 ـ لأول مرة فى مباريات البطولة تحديد موقع كل مشجع داخل الاستاد وتحركاته، بدءاً من دخوله منطقة الاستاد وحتى خروجه من البوابات المجهزة.

15 ـ التعامل بحسم وقوة مع أية محاولات للخروج عن القانون.


أمم أفريقيا

امم افريقيا 2019

بطولة الامم الافريقية

الكان

ستاد القاهرة

بطولة الامم

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