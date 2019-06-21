11 جامعة تشارك بملتقى التعليم العالى للجامعات المصرية فى نيجيريا (صور)

أعلن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، أن الجامعة تشارك فى معرض وملتقى التعليم العالي الثانى للجامعات المصرية فى النيجيرية "أبوجا" برعاية وزارة التعليم العالى.

ويشارك فيه 11 جامعة مصريه منهم 9جامعات حكومية و2جامعه خاصة، وهى "القاهرة - بني سويف - المنصورة - المنوفية - كفر الشيخ - المنيا - أسوان – دمياط - جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا - جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا".

وأوضح السعيد، أن مشاركة الجامعة فى المعرض يأتي في إطار حرص ادارة الجامعة علي الإنفتاح على العالم، والمشاركة في المحافل الدولية خاصة في تعزيزالتوجه المصرى نحو افريقيا، وجذب الطلاب الأفارقة للدراسة في الجامعات المصرية.

من جانبه قال الدكتور شادى المشد ان معرض التعليم الثانى بنيجيريا، أن جناح جامعة بنها تتضمن عرض البرامج الجديدة بكليات الجامعة المختلفة، للتعريف بها وجذب المزيد من الطلاب الأفارقة للالتحاق بالجامعة، و شهد إقبالا كبيرا من الطلاب النيجيريين الراغبين في الدراسة بمصر، للإطلاع ومناقشة البرامج التعليمية المختلفة بكليات الجامعة.

يذكر أن نائب السفير المصرى فى نيجيريا معتز منصور زارجناح جامعة بنها، واشاد بما استمع إليه من شرح يؤكد التطور الذى حققته الجامعة فى مختلف المجالات.







