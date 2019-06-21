"يليق بعظمة مصر".. مغردو تويتر يشيدون بحفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية

كتب هيثم سلامة

انبهرت الجماهير، بحفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية، الذى أقيم مساء اليوم باستاد القاهرة الدولى، مشيرين إلى أنه كان مشرفا ومعبرا عن تاريخ ومكانة مصر.

وأشاد مستخدمو موقع تويتر، عبر هاشتاج "شجع مصر" والذى تصدر قائمة الأكثر تداولاً، بحسن التنظيم.

وقال عمرو عبد السلام:"حاجة نفتخر بيها والله ومنظر مشرف .. افرحوا على المنظر الحلو ده بجد عشان دى حاجة تشرفنا أننا مصريين".





وغردت أسماء،" لما بنقرر نعمل حاجة بنعملها .. ولما بنكون عاوزين نبهر العالم بنبهره .. ولما بنحب نساعد وندعم بعضنا بنعمل كدا .. برافو محمد فضل وكل القائمين علي تنظيم البطولة ..إن شاء الله تبقى أعظم بطولة أمم إفريقية اتعملت في تاريخ إفريقي".





وقال محمد خيرى،" أخيرا شوفنا استاد القاهرة تانى .. وحشنا والله ..حفل افتتاح يدل على عظمة مصر".، وأضاف أحمد موافى:" أيه الابداع ده.. بجد الله عليكي يا مصر.. افتتاح عالمي ومبهر وتنظيم رائع.. بجد حاجة تفرح وتشرف.. دايما ورا بلدنا ومن نصر لنصر إن شاء الله".



