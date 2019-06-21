وكالة إيطالية تشيد بافتتاح مسار خاص بالمكفوفين فى المتحف المصرى

كتبت فاطمة شوقى





أشادت وكالة "نوفا" الإيطالية بافتتاح المتحف المصرى بالتحرير مسار خاص بذوى الاحتياجات الخاصة "المكفوفين" بحضور السفير الايطالى "جيامباولو كانتينى".

وقال السفير كانتينتى للوكالة الإيطالية "المبادرة جزء من التعاون بين المتحف المصرى والمركز الآثرى للمعهد الثقافى الإيطالى، ومسار المكفوفين جزء من مبادرة تروج لها السفارة الإيطالية والتى أدت أيضا إلى تدريب بعض موظفى وزارة الآثار المصرية لمرافقة الزوار المكفوفين".

وحضر افتتاح مسار المكفوفين 16 سفيرا فى مصر ومنهم سفير اليونان ، وإسبانيا وليتوانيا.

يضم المسار 12 قطعة أثرية تنتمى لمختلف عصور الحضارة المصرية القديمة بدءاً من بداية الأسرات، ثم الدولة القديمة والدولة الوسطى والدولة الحديثة ثم العصر المتأخر وانتهاء بالعصر اليونانى الرومانى، كما أن القطع المختارة لعرضها فى المسار مصنوع من الحجر المصرى الصلب كالجرانيت، يستطيع فاقد البصر خلال جولتة فى المسار بالتعرف على القطعة من خلال بطاقات لتعريف القطعة الاثرية بلغة برايل وأجهزة الصوت الإلكترونية.