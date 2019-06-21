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وقف رحلات البالون بالأقصر بعد إنحراف بالون بسبب سرعة الرياح

الجمعة، 21 يونيو 2019 06:42 م
وقف رحلات البالون بالأقصر بعد إنحراف بالون بسبب سرعة الرياح البالون الطائر - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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شهدت محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، إلغاء رحلات البالون الطائر بتعليمات من سلطة الطيران المدني، وذلك عقب إنحراف بالون طائر غرباً بسبب شدة الرياح أمس، حيث أنقذت العناية الإلهية وبراعة سائق البالون 10 سائحين، حيث تمكن قائد إحدى البالونات الطائرة بمحافظة الأقصر من الهبوط بسلام وسط المدقات الصحراوية بين غربى الأقصر ومدينة قنا، وتم توصيل السائحين للفندق بسلام.
 
وقالت مصادر بمطار البالون الطائر بالأقصر، أنه حضر اليوم  لجنة من سلطة الطيران المدني ومفتشي الطيران لبحث كافة إجراءات السلامة والمهنية والمعايير المختلفة داخل شركات البالون للتأكد من تقديم أفضل خدمة للسائحين وحمايتهم حال تواجدهم بالأقصر للإستمتاع بسحر البالون الطائر، ومن المقرر أن يتم رفع تقرير اللجنة علي المسئولين لبحث ميعاد عودة الرحلات من جديد.
 
وتعتبر رحلات البالون الطائر بالأقصر، من أبرز رحلات المغامرة التى يقبل عليها السائحون من مختلف أنحاء العالم لدى زيارتهم لمحافظة الأقصر، بهدف التمتع بالمناظر الطبيعية الخلابة والتأمل فى الحضارة المصرية القديمة، حيث الآثار الشامخة التى يمكن رؤيتها من السماء والشعور بعظمتها وكبر حجمها، بالإضافة إلى المعابد المهيبة ومقابر الملوك العظماء.
 

الاقصر

سلطة الطيران المدني

البالون الطائر بالاقصر

وقف رحلات البالون

وزارة الطيران

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