وزير روسى: مصر والاتحاد الأوراسى قد يبرمان اتفاقية المنطقة الحرة العام القادم

موسكو /أ ش أ/

قال وزير الصناعة والتجارة الروسى دينيس مانتوروف، إن الاتحاد الاقتصادى الأوراسى ومصر قد يبرمان اتفاقا حول منطقة التجارة الحرة فى عام 2020.

وأضاف مانتوروف، فى تصريح اليوم الجمعة، :" لقد التقيت بزميلى وزير الصناعة المصرى المهندس عمرو نصار على هامش منتدى بطرسبورج الاقتصادى الدولى (الشهر الماضي)، أعتقد أنه فى العام المقبل هناك فرصة لإكمال العمل والتوقيع على اتفاق بين الاتحاد الاقتصادى الأوراسى ومصر بشأن منطقة التجارة الحرة".

وكان وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف أعلن فى وقت سابق أن المباحثات حول منطقة التجارة الحرة بين الاتحاد الاقتصادى الأوراسى ومصر والهند ستبدأ قريبا، وأوضح أن نحو 50 اقتراحا لإقامة علاقات شراكة مع الاتحاد الاقتصادى الأوراسى جاءت من دول واتحادات مختلفة.

يُذكر أن الاتحاد الاقتصادى الأوراسى تأسس على أساس الاتحاد الجمركى والفضاء الاقتصادى الموحد، ويعمل منذ الأول من يناير 2015، ويضم حاليا: أرمينيا، وبيلاروسيا، وكازاخستان، وروسيا، وقيرغيزستان، كما أن الاتحاد الاقتصادى الأوراسى وقع فى مايو الماضى اتفاقية حول إنشاء منطقة تجارة حرة مع فيتنام.