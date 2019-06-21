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وزير المالية البريطانى: بريطانيا ستطلق ثانى إصدار لصكوك سيادية

الجمعة، 21 يونيو 2019 12:31 ص
وزير المالية البريطانى: بريطانيا ستطلق ثانى إصدار لصكوك سيادية فيليب هاموند
رويترز

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قال وزير المالية البريطانى، فيليب هاموند، إن بريطانيا ستطلق إصدارا ثانيا من الصكوك السيادية. وأضاف وزير المالية البريطانى، فى كلمة إلى ممثلى صناعة الخدمات المالية أن لندن تسعى لأن تصبح أهم سوق عالمية للخدمات المالية بينما تستعد البلاد لمغادرة الاتحاد الأوروبي.

وقال وزير المالية البريطانى: "الليلة، يمكننى أن أعلن عن ثانى إصدار لصكوك سيادية للمملكة المتحدة".

وفى 2014، أصبحت بريطانيا أول دولة غربية تصدر سندات إسلامية عندما جمعت 200 مليون جنيه استرلينى (254 مليون دولار) من صكوك مدتها خمس سنوات جذبت طلبات اكتتاب بلغت عشرة أضعاف المعروض.

وقال مسؤولون بالخزانة فى السابق إن الحكومة البريطانية تخطط لإعادة إصدار تلك السندات عند استحقاقها فى 2019.

 


وزير المالية البريطانى

صكوك سيادية

سندات اسلامية

بريطانيا

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